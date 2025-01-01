Меню
872 дня. Голоса блокадного города
Спектакль 872 дня. Голоса блокадного города

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О спектакле

Театр «Суббота» представляет: спектакль по «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина

Театр «Суббота» готов представить уникальный спектакль, основанный на произведении Алеся Адамовича и Даниила Гранина, а также на текстах и дневниках очевидцев блокады Ленинграда. Это событие ожидает зрителей, интересующихся историей и ее сложными последствиями.

Хор голосов из прошлого

Спектакль передает дух времени, когда человеческое страдание оставляло неизгладимый след в душах людей. Хор голосов из прошлого становится важным свидетелем событий, которые сложно принять и интерпретировать. Концепция спектакля направлена на сохранение правды о тяжёлых временах, когда выжившие не хотели вспоминать о пережитом ужасе.

Зачем посмотреть?

Этот спектакль будет особенно интересен тем, кто стремится понять глубину исторических событий и их влияние на современность. Зрительское внимание к таким темам даёт возможность обсудить наследие блокады и научиться лучше воспринимать уроки истории.

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто интересуется театром и историей.

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1400 ₽
27 января вторник
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1400 ₽

Фотографии

872 дня. Голоса блокадного города 872 дня. Голоса блокадного города 872 дня. Голоса блокадного города 872 дня. Голоса блокадного города 872 дня. Голоса блокадного города 872 дня. Голоса блокадного города 872 дня. Голоса блокадного города

