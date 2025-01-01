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Стеклянный зверинец
Киноафиша Стеклянный зверинец

Спектакль Стеклянный зверинец

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Исследование убежища в мире иллюзий Теннесси Уильямса

В спектакле Дмитрия Хохлова по пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец» зрителям предстоит увидеть картину несчастной американской семьи. Стареющая красавица Аманда и её двое взрослых детей, Том и Лаура, живут в мире страха и отчаяния. Они ищут выход из своей мрачной действительности — будь то возвращение в прошлое, погружение в выдуманный мир или побег в другой город.

Сюжет

Аманда постоянно возвращается к воспоминаниям о своей обеспеченной юности, Лаура уходит в мир своей коллекции стеклянных зверушек, а Том мечтает оставить свою скучную работу и начать всё с нуля. Каждый из них считает, что есть какая-то настоящая жизнь, которая ускользает от них здесь и сейчас. Их стремление избежать реальности и принятия ответственности создаёт образ трагической семьи, застрявшей между прошлым и будущим.

Режиссёрская концепция

Дмитрий Хохлов трактует пьесу как историю побега — побега от реальности, от принятия собственных решений и ответственности. Режиссёр исследует природу ухода от реальности и пытается ответить на вопросы: почему люди так не готовы принимать свою судьбу? Что такое иллюзорный мир, и почему ХХ век романтизировал инфантилизм?

Хохлов представляет зрителю срез эпохи людей, чья старая жизнь рухнула, а новая так и не началась. Он показывает, как личная драма каждого героя становится частью трагедии целого поколения.

Спектакль в современном контексте

Сегодня, в театре XXI века, спектакль предлагает осмысление природы ухода от реальности и причины неготовности человека принимать собственную судьбу. Это попытка найти ту точку, где личная драма переходит в трагедию целого поколения.

Режиссер
Дмитрий Хохлов
В ролях
Максим Блинов
Дмитрий Миков
Юлия Нижельская
Кристина Куца
Мария Мясникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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