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Каменный ангел
Билеты от 1500₽
Киноафиша Каменный ангел

Спектакль Каменный ангел

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Игоря Яцко: «Каменный ангел» Марины Цветаевой

Несмотря на расхожее мнение о том, что пьесы Марины Цветаевой сложно адаптировать для сцены, режиссер Игорь Яцко нашел сценический эквивалент «Каменному ангелу» — произведению, которое считалось утерянным и было найдено лишь в середине 60-х годов. Постановка пройдет в зале «Глобус», который идеально подходит для воплощения замысла благодаря своей трехуровневой структуре.

Сюжет и пространство

Действие начинается в средневековом городе у фонтана, где юные девицы приходят рассказать о своей несчастной любви к Каменному ангелу. Лишь одна из них, Аврора, делится рассказом о своей счастливой любви. Затем зрители вместе с Авророй отправятся в нижний, демонический мир, где в роскошных чертогах царствуют Венера и Амур, насылая на смертных душевные страдания. Специальная структура зала позволяет воспринимать этот спуск как буквальный.

Из небес, под куполом зала, появляется Ангел, чтобы разогнать темный морок преисподней и провести обманутую душу Авроры к Богоматери.

Темы и музыкальное сопровождение

Игорь Яцко в своей постановке обращается к нескольким ключевым темам, характерным для «Школы драматического искусства». Он, следуя по стопам Анатолия Васильева, исследует «несценичное» поэтическое слово. Режиссер совмещает драматический спектакль с небольшим концертом, в котором принимают участие колокола, клавесин, орган, лютня и тамбур-пайп. Зрители смогут насладиться клавирной и лютневой музыкой европейских композиторов XVI и начала XVII веков.

По словам Игоря Яцко: «В каком-то смысле это продолжение того, что нас волновало в Пушкине — судьба и выбор поэта. Эта пьеса была потеряна и только недавно нашлась. Насколько я знаю, ее никто не ставил. Для меня это рифма: каменный ангел — каменный гость. Это без сомнения диалог с Пушкиным, но в полемике, в изменении». Режиссер подчеркивает, что пьеса является полемикой с пушкинской драмой и исследует такие темы, как дух и красота.

Состав исполнителей

В составе возможны изменения, однако на данный момент он включает:

  • Людмила Дребнева (Заслуженная артистка РФ)/Екатерина Аликина
  • Ольга Бондарева/Мария Викторова
  • Мария Зайкова (Заслуженная артистка РФ)
  • Регина Чадова
  • Евгений Поляков
  • Анастасия Привалова
  • Федор Леонов
  • Сергей Ганин

Музыкальное сопровождение обеспечивают: Антонио Грамши, Алексей Шевченко, Константин Исаев, Дмитрий Шишлянников.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие, которое объединяет поэзию, музыку и драму!

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Людмила Дребнева
Екатерина Аликина
Ольга Бондарева
Мария Викторова
Мария Зайкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Каменный ангел Каменный ангел Каменный ангел Каменный ангел Каменный ангел

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