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Островский#Любовь
Киноафиша Островский#Любовь

Спектакль Островский#Любовь

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Поздняя любовь» в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится музыкальный спектакль по пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь». Это трогательная и глубокая история обедневшего адвоката Герасима Порфирьича Маргаритова и его дочери Людмиле, которая влюблена в сына хозяйки дома Николая. Николай ведет разгульную жизнь и имеет серьезные финансовые проблемы.

Чтобы спасти своего возлюбленного из долговой ямы, Людмила решается на нечестный поступок. Какой урок принесет ей этот шаг, и к чему приведет обман во имя любви?

Классика отечественной драматургии

Для Театра «Буфф» обращение к текстам классика российской dramaturgii А.Н. Островского стало традицией. Пьесу «Поздняя любовь» сам автор считал одним из лучших своих произведений, затрагивая темы смешной и трагической любви, выдуманной и настоящей.

Музыкальная составляющая

В спектакле звучат старинные русские романсы, а также романсы современных композиторов Б. Фомина, С. Покрасса и Б. Прозоровского, которые адаптированы в современной аранжировке.

Премьера спектакля состоялась 7 июля 2023 года. Не упустите возможность насладиться богатством классической драмы и музыки в исполнении театра!

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