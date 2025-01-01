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Про Федота-стрельца
Киноафиша Про Федота-стрельца

Спектакль Про Федота-стрельца

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе леонида Филатова

Пьеса «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова — это по-настоящему народное произведение, ставшее частью русской культуры. Лёгкий юмор, живой язык и глубокая любовь к Родине делают эту историю невероятно актуальной и близкой каждому зрителю.

Фольклор в современной форме

Написанная в жанре стихотворной сказки, пьеса мгновенно завоевала сердца слушателей и разошлась на цитаты по всей стране. Она возвращает нас к традициям скоморохов — народных рассказчиков и потешников. Эта форма, использованная Филатовым, воскрешает атмосферу старинных русских народных представлений, в которых простая сказка приобретает философские смыслы.

Филатов, как скоморох своего времени, метко подмечает и высмеивает людские слабости, при этом тонко сочетая иронию с любовью к своим героям. Его история — это не только весёлые приключения удалого Федота, но и метафора о том, как простодушие и честность побеждают хитрость и корысть.

Пьеса, ставшая классикой

«А у нас спокон веков нет суда на дураков!» — одна из множества цитат, которые зрители точно узнают в ходе спектакля.

Эта фраза, как и многие другие, давно стала крылатой. История о Федоте-стрельце не только развлекает, но и даёт повод задуматься о вечных вопросах, таких как справедливость, честь и любовь к своему краю.

Сценическая традиция и музыка

Постановка не ограничивается только текстом Филатова. Режиссёры часто обращаются к музыкальным и фольклорным мотивам, подчеркивая скоморошные элементы. Спектакль оживляет не только словами, но и музыкой, танцами и живыми эмоциями.

Пьеса «Про Федота-стрельца» — это замечательная возможность окунуться в мир русской народной культуры, увидеть героев, живущих по старинным, но всегда актуальным правилам, и вместе с ними посмеяться над извечными человеческими слабостями.

Спектакль обещает подарить зрителям и взрослым, и детям яркие эмоции и заряд хорошего настроения!

Режиссер
Федор Пшеничный
В ролях
Анна Алексахина
Илья Дель
Виталий Куликов
Татьяна Трудова
Марк Овчинников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 2700 ₽

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