Спектакль Примадонны

Примадонны
Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

Комедия с переодеваниями «Примадонны» в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится показ комедии с переодеваниями по пьесе Кена Людвига «Leading Ladies». Эта яркая постановка, созданная заслуженным артистом РФ Михаилом Смирновым, сочетает в себе весёлые вокально-танцевальные номера, что приближает её к жанру мюзикла.

Очарование бродвейской комедии

«Примадонны» — один из самых любимых спектаклей зрителей театра «Буфф». Преданные поклонники не упускают возможности посоревноваться, кто из них больше раз смотрел это увлекательное представление. Для новичков стоит отметить, что спектакль снова переносит нас во времена расцвета бродвейской комедии.

Комедийные приёмы и вокальные номера

Кажется, нет ни одной испытанной комедийной техники, которую бы не использовал автор. Но, по мнению Михаила Смирнова, «Примадоннам» не хватало веселых вокально-танцевальных номеров. Именно поэтому очевидно, что создатели спектакля вдохновились предыдущими работами Людвига, чтобы объединить комедию с живописным музыкальным репертуаром.

Энергия артистов

Театральная постановка не предлагает зрителю помпезные декорации или исторические костюмы. Вместо этого акцент сделан на азарт и радость актёров, которые с наслаждением исполняют свои роли.

Март
Апрель
7 марта суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1000 ₽
8 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1000 ₽

Фотографии

Примадонны Примадонны

