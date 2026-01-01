Оповещения от Киноафиши
Если начать сначала
Если начать сначала

Спектакль Если начать сначала

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Если начать сначала» в театре «Буфф»

«Если начать сначала» — это трогательная драма о жизни людей, стремящихся изменить свою судьбу и начать все с чистого листа. В центре сюжета — истории четырех героев, каждый из которых сталкивается с трудностями и ошибками, но, несмотря на все препятствия, не сдается и продолжает бороться за свое счастье.

Режиссер и его достижения

Режиссером спектакля является Игорь Константинов — известный театральный деятель, удостоенный премии «Золотая маска». Его работы, включая постановки «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» в Театре на Литейном, получили признание зрителей и критиков.

Почему стоит пойти на спектакль?

Спектакль «Если начать сначала» привлекает внимание своей актуальной темой и эмоциональной глубиной. Применение современных театральных приемов делает постановку динамичной и интересной. Зрители смогут увидеть, как каждый из героев пытается найти свой путь и смысл жизни.

Кому будет интересно это событие?

«Если начать сначала» будет интересен любителям драматического театра, тем, кто ищет вдохновения для изменений и возможностей в своей жизни. Не упустите шанс стать свидетелем этой трогательной и тонко прописанной истории на сцене!

Купить билет на спектакль Если начать сначала

Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
14 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

