Тайны необитаемого острова: спектакль «Остров сокровищ»

Не упустите возможность стать свидетелями уникальной трактовки классической истории в спектакле «Остров сокровищ». Этот спектакль — размышление о том, как один неверный шаг может увести так далеко, что обратной дороги уже не найти.

Мы начинаем там, где закончилась книга: Сильвер сбежал с сокровищами и исчез. Но что, если шторм выбросил его на таинственный остров? Главный герой — Джон Сильвер, застрявший на необитаемом острове, в компании болтливого попугая ворошит свои воспоминания. Однако сложно понять, что из этого — правда, а что — лишь морок воспоминаний.

Режиссёрское решение поражает воображение: мир пиратов оживает в уникальной кукольной интерпретации. Три вида кукол сменяют друг друга, стирая грань между реальностью и вымыслом. Сцена предстает в образе выброшенного штормом берега: песок, камни, коряги и обломки кораблей. В центре — разбитая лодка, которая становится то островом, то кораблём, то убежищем.

Особое внимание привлекает трёхметровая кукла-пират, словно материализовавшаяся тень прошлого. Этот мир — не просто фон, а полноценный соучастник спектакля. Он дышит, меняется и напоминает: за каждым обломком скрыта история, за каждой пробоиной — путь, который невозможно пройти назад. Что ждёт пирата в конце пути — рай, ад или вечное одиночество на берегу забытого острова, скоро узнает каждый зритель.

Постановочная команда