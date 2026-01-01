Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров сокровищ
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

6+
Режиссер Алексей Шульгач, Диана Разживайкина
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 6+

О спектакле

Тайны необитаемого острова: спектакль «Остров сокровищ»

Не упустите возможность стать свидетелями уникальной трактовки классической истории в спектакле «Остров сокровищ». Этот спектакль — размышление о том, как один неверный шаг может увести так далеко, что обратной дороги уже не найти.

Мы начинаем там, где закончилась книга: Сильвер сбежал с сокровищами и исчез. Но что, если шторм выбросил его на таинственный остров? Главный герой — Джон Сильвер, застрявший на необитаемом острове, в компании болтливого попугая ворошит свои воспоминания. Однако сложно понять, что из этого — правда, а что — лишь морок воспоминаний.

Режиссёрское решение поражает воображение: мир пиратов оживает в уникальной кукольной интерпретации. Три вида кукол сменяют друг друга, стирая грань между реальностью и вымыслом. Сцена предстает в образе выброшенного штормом берега: песок, камни, коряги и обломки кораблей. В центре — разбитая лодка, которая становится то островом, то кораблём, то убежищем.

Особое внимание привлекает трёхметровая кукла-пират, словно материализовавшаяся тень прошлого. Этот мир — не просто фон, а полноценный соучастник спектакля. Он дышит, меняется и напоминает: за каждым обломком скрыта история, за каждой пробоиной — путь, который невозможно пройти назад. Что ждёт пирата в конце пути — рай, ад или вечное одиночество на берегу забытого острова, скоро узнает каждый зритель.

Постановочная команда

  • Режиссеры: А. Шульгач, Д. Разживайкина
  • Художник: А. Шульгач
  • Композитор: А. Костырева
  • Автор текста песен: И. Акилов
  • Художник по свету: М. Шарабакин

Купить билет на спектакль Остров сокровищ

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
6 июня суббота
12:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
14 июня воскресенье
12:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽
27 июня суббота
12:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽

В ближайшие дни

Мать тьма
18+
Драма

Мать тьма

8 июня в 19:00 Курт
от 1600 ₽
Подружайки
12+
Драма

Подружайки

28 мая в 19:00 Лицедеи
от 1400 ₽
В поисках Золушки
0+
Балет

В поисках Золушки

26 июня в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше