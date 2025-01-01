Постановка по произведению Пушкина в Александринском театре

Спектакль «Руслан и Людмила» по одноимённой поэме А.С. Пушкина приглашает зрителей, старше 12 лет, и их родителей в увлекательное мультимедийное путешествие. Это первая работа молодого режиссёра Антона Оконешникова на Основной сцене Александринского театра, который уже зарекомендовал себя в сфере театрального эксперимента, особенно в постановках для детей.

О постановке

«Руслан и Людмила» – второй спектакль Оконешникова по пушкинским сказкам, после успешной «Сказки о Царе Салтане» в ТЮЗе имени А.А. Брянцева. В Александринском театре он также курирует программу «Другая сцена», где выпустил такие постановки, как «Драма на шоссэ» и «Шекспир. Сонеты», а также спектакли в Новой сцене («Томми», «Пуськи бятые»), на Малой сцене («Игра в ящик») и в Царском фойе («Вертинский. Русский Пьеро»).

Сюжет и концепция

Спектакль «Руслан и Людмила» станет захватывающим мультимедийным приключением. В нём Людмила, дочь князя Владимира, похищена со свадебного ложа таинственной силой. Руслан вместе с тремя соперниками отправляется на её поиски. Постановка обещает быть яркой и динамичной, сочетая современную мультимедийную подачу с классическим сюжетом Пушкина.