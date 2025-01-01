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Руслан и Людмила
Киноафиша Руслан и Людмила

Спектакль Руслан и Людмила

Постановка
Александринский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Постановка по произведению Пушкина в Александринском театре

Спектакль «Руслан и Людмила» по одноимённой поэме А.С. Пушкина приглашает зрителей, старше 12 лет, и их родителей в увлекательное мультимедийное путешествие. Это первая работа молодого режиссёра Антона Оконешникова на Основной сцене Александринского театра, который уже зарекомендовал себя в сфере театрального эксперимента, особенно в постановках для детей.

О постановке

«Руслан и Людмила» – второй спектакль Оконешникова по пушкинским сказкам, после успешной «Сказки о Царе Салтане» в ТЮЗе имени А.А. Брянцева. В Александринском театре он также курирует программу «Другая сцена», где выпустил такие постановки, как «Драма на шоссэ» и «Шекспир. Сонеты», а также спектакли в Новой сцене («Томми», «Пуськи бятые»), на Малой сцене («Игра в ящик») и в Царском фойе («Вертинский. Русский Пьеро»).

Сюжет и концепция

Спектакль «Руслан и Людмила» станет захватывающим мультимедийным приключением. В нём Людмила, дочь князя Владимира, похищена со свадебного ложа таинственной силой. Руслан вместе с тремя соперниками отправляется на её поиски. Постановка обещает быть яркой и динамичной, сочетая современную мультимедийную подачу с классическим сюжетом Пушкина.

Режиссер
Антон Оконешников
В ролях
Анна Блинова
Виктор Шуралев
Сергей Паршин
Елена Немзер
Елена Зимина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
12:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽

Фотографии

Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила Руслан и Людмила

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