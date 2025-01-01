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Сказ-Карабас
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Спектакль Сказ-Карабас

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка про Буратино на новый лад: «Сказ-Карабас» в Театре Эстрады

Захватывающая повесть о приключениях Буратино известна и любима всеми – от мала до велика. В этом сезоне Юрий Гальцев вместе с новым поколением актеров Театра Эстрады, недавними выпускниками театральных вузов, представят современную интерпретацию знаменитого персонажа Алексея Толстого.

Сказочные герои в одном спектакле

Авторы спектакля объединили современную музыку с классической и авторской, комедию – с цирковым шоу. На сцене зазвучат такие знакомые сказочные сюжеты, как «Царевна Несмеяна», «Колобок», «Курочка Ряба» и даже «Репка» в стиле рэп. Все это создаст уникальную атмосферу, созвучную современному поколению.

Приключения Буратино

История начинается с побега лучшего актера театра Карабаса-Барабаса – Буратино. Чтобы вернуть беглеца и вновь радовать зрителей его выступлениями, сказочные герои отправляются в путешествие по волшебному миру.

Творческое сотрудничество

Процесс создания спектакля проходит в настоящем сотворчестве Юрия Гальцева и молодых актеров, каждый из которых привносит свои идеи в постановку. Юрий Гальцев делится: «В этом году мы пополнили труппу молодежью с курсов моих друзей. Я увидел ребят, с которыми говорим на одном языке, пригласил попробовать себя в театре и взял восьмерых. Они живые, талантливые, инициативные и энергичные. Уверен, у нас получится хороший спектакль!»

Динамика и зрелищность

Динамичный сюжет, зажигательные песни и танцы, импровизации, акробатические номера – все это сделает постановку интересной как для детей, так и для взрослых. Театр рекомендует «Сказ-Карабас» для семейного просмотра. Спектакль предназначен для юных зрителей от 6 до 12 лет и их родителей.

Художественное оформление

Сценографию к спектаклю создаст талантливая театральная художница, лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга Алиса Юфа. Хореографами выступят лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Никита Борис и Антон Савченко, что обещает зрителям зрелищные номера.

Не упустите возможность увидеть «Сказ-Карабас» – спектакль, который радостно заявляет о себе на театральной сцене Петербурга!

Режиссер
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
В ролях
Дарья Ануфриева
Егор Корчемкин
Софья Крылова
Егор Малахов
Вероника Погасий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽

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