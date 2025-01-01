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Ошибки молодости
Киноафиша Ошибки молодости

Спектакль Ошибки молодости

Постановка
Легенда 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия с духом времени в театре «Легенда»

«Ошибки молодости» — это комедия, которая переносит зрителей в атмосферу Ленинграда прошлого века, когда наши бабушки и дедушки были молоды и полны жизни. Спектакль передает дух и особенности той эпохи, раскрывая искренность и неподдельные эмоции людей того времени.

Сюжет и атмосфера

История рассказывает о любви и заблуждениях молодости, показывая, как наши герои переживали свои радости и неудачи. Через трогательные и комичные ситуации мы видим, как ошибки и переживания формируют личность, и как эти моменты остаются важной частью жизни.

Не упустите возможность

Приходите на спектакль, чтобы вновь почувствовать дух прошлого, увидеть, как любовные истории и ошибки молодости предстают в живом и насыщенном исполнении. «Ошибки молодости» — это теплое и искреннее воспоминание о том времени, когда ошибки и победы были частью самой жизни.

Режиссер
Наталья Сергеева
В ролях
Марина Уланова
Виталий Татаринович
Мария Моркес
Ольга Яковлева
Валерия Сигидина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽

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