Спектакль Гала/Дали

Портрет жены гения — Моноспектакль о любви и мифах

Сальвадор Дали, один из самых знаменитых художников XX века, был женат на Елене Дьяконовой, девушке из провинциальной Москвы. Она, сменив имя и страну, стала не только его женой, но и Музой, вдохновлявшей его творчество. Своей загадочной и многогранной личностью она привлекала внимание и обсуждения, став объектом противоречивых оценок. Некоторые считали Елену алчной, грубой, жестокой и даже ужасной матерью. Ее часто называли серым кардиналом, развратной женщиной и моральным уродом.

Театр как место размышлений

Этот моноспектакль погружает зрителей в мир слухов, мифов и реальности о женщине, ставшей неотъемлемой частью жизни и творчества великого художника. Вместо того, чтобы опровергать слухи, автор инсценировки и режиссёр Михаил Воронцов предлагает зрителям задуматься: как часто мы видим уродами тех, кто заслуживает самой безумной любви?

В этом спектакле каждое слово, каждая сцена — это попытка понять, кто же была эта женщина, что скрывается за её образом и что она значила для Дали.