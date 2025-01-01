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Гала/Дали
Киноафиша Гала/Дали

Спектакль Гала/Дали

18+
Режиссер Михаил Воронцов
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Портрет жены гения — Моноспектакль о любви и мифах

Сальвадор Дали, один из самых знаменитых художников XX века, был женат на Елене Дьяконовой, девушке из провинциальной Москвы. Она, сменив имя и страну, стала не только его женой, но и Музой, вдохновлявшей его творчество. Своей загадочной и многогранной личностью она привлекала внимание и обсуждения, став объектом противоречивых оценок. Некоторые считали Елену алчной, грубой, жестокой и даже ужасной матерью. Ее часто называли серым кардиналом, развратной женщиной и моральным уродом.

Театр как место размышлений

Этот моноспектакль погружает зрителей в мир слухов, мифов и реальности о женщине, ставшей неотъемлемой частью жизни и творчества великого художника. Вместо того, чтобы опровергать слухи, автор инсценировки и режиссёр Михаил Воронцов предлагает зрителям задуматься: как часто мы видим уродами тех, кто заслуживает самой безумной любви?

В этом спектакле каждое слово, каждая сцена — это попытка понять, кто же была эта женщина, что скрывается за её образом и что она значила для Дали.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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