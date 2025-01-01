Спектакль Сестра Анжелика. Джанни Скикки

Одноактные оперы Джакомо Пуччини в Мариинском театре

Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

Сестра Анжелика

Действие одноактной оперы «Сестра Анжелика» происходит в женском монастыре. Интересно, что в этом произведении ни разу не солирует мужской голос. Джакомо Пуччини и его либреттист Джоваккино Форцано решили сосредоточиться на сугубо женской теме и передать силу материнского чувства. Опера раскрывает тайны «вечно женственного» и исследует женскую психику.

Начало оперы изображает идиллию: майский день, сад с фонтаном и звуки колоколов. Однако постепенно акцент смещается на судьбу сестры Анжелики — благородной дамы, опозорившей семью. Переход от пасторальной музыки к напряженной психологической дуэли создает мощный контраст, culminируя в экспрессивном монологе матери, потерявшей своего ребенка.

Тема вины и прощения пронизывает всю оперу. От легких шалостей до тяжелейшего греха самоубийства — каждое действие героини несет в себе глубину человеческой трагедии. Женщина, лишенная сострадания, превращается в орудие ада, тогда как небесный образ Богоматери символизирует всепрощающую любовь. Эмоциональная амплитуда спектакля настолько велика, что слезы зрителей неизбежны.

Партитура полна звуковых красот начала XX века, включая богатый оркестр и уникальные инструменты, такие как челеста и арфа. Главное сокровище оперы — ария сестры Анжелики Senza mamma, одна из самых красивых сопрановых арий в мировом репертуаре.

Интересно, что публика не сразу оценила «Сестру Анжелики»: на премьере в Метрополитен-опере в 1918 году её затмили другие части пуччиниевского «Триптиха». В СССР опера была под запретом из-за религиозного содержания, и лишь в 2003 году в Мариинском театре она была поставлена целиком. Постановка отличается минимализмом и холодной сценографией, что контрастирует с эмоциональной музыкальной палитрой.

Продолжительность спектакля: 55 минут

Сестра Анжелика – Жанна Домбровская

Княгиня – Екатерина Крапивина

Сестра Женевьева – Кристина Капицына

Джанни Скикки

Подделка завещания – деяние наказуемое, но что делать, если желаемое добро вот-вот ускользнет? В борьбе за наследство аристократическая семья превращается в шайку мошенников, где подделывается не только завещание, но и сам завещатель. Однако обманщик тоже может оказаться в дураках.

Одноактная опера «Джанни Скикки» — единственная комическая опера в наследии Пуччини и одна из лучших комических опер XX века. Сюжет базируется на реальных событиях, когда Джанни Скикки обвел вокруг пальца родственников, что вдохновило либреттиста Джоваккино Форцано создать обаятельного плута, противопоставившего свои крепкие корни родовитости клана Буозо.

Опера полна динамичных ансамблей и остроумных музыкальных штрихов, которые быстро помогают зрителям разобраться в переплетениях сюжета. Пуччини использует лейттемы и остинатные мотивы, создавая яркий музыкальный колорит, на фоне которого разворачиваются комические ситуации.

В этой черной комедии присутствует и светлая сторона: один из Буозо понимает, что счастье не в деньгах, а в любви. Лирические моменты оперы полны мелодических красот, что позволяет почувствовать мягкую ироническую улыбку композитора.

В Мариинском театре «Джанни Скикки» идет в один вечер с «Сестрой Анжеликой». Итальянская команда постановщиков создала единую художественную концепцию, подчеркивая контраст между черными Буозо и красными Скикки. В конце спектакля открывается окно, где юноша и девушка любуются Флоренцией и мечтают о земном рае.

Продолжительность спектакля: 1 час