Орган в Планетарии

Космическое путешествие с Amadeus Concerts в Планетарии
Amadeus Concerts приглашает на уникальное событие, где величественное звучание органа сливается с атмосферой Планетария, отправляя зрителей в музыкальное путешествие по бескрайним просторам космоса.
Что вас ожидает:
- Музыка под звездным куполом: Концерт проходит под самым большим куполом Планетария в Европе, создавая эффект полного погружения.
- Индивидуальные программы: Каждое выступление неповторимо, ведь репертуар специально подбирается для каждого концерта. Прозвучат шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других композиторов.
- Виртуозные исполнители: За органом — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и филармонии.
- Музыкальный дуэт: В качестве сюрприза приглашенный музыкант (скрипач, виолончелист или флейтист) исполнит несколько произведений в дуэте с органом.
- Уютная атмосфера: Внимательный персонал сделает ваш вечер максимально комфортным.
Этот концерт станет идеальным выбором как для новичков в мире органной музыки, так и для её искушённых ценителей. Откройте для себя магию звуков, которые отправят вас в путешествие к звёздам!