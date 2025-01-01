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Орган в Планетарии
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Орган в Планетарии

0+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Космическое путешествие с Amadeus Concerts в Планетарии

Amadeus Concerts приглашает на уникальное событие, где величественное звучание органа сливается с атмосферой Планетария, отправляя зрителей в музыкальное путешествие по бескрайним просторам космоса.

Что вас ожидает:

  • Музыка под звездным куполом: Концерт проходит под самым большим куполом Планетария в Европе, создавая эффект полного погружения.
  • Индивидуальные программы: Каждое выступление неповторимо, ведь репертуар специально подбирается для каждого концерта. Прозвучат шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других композиторов.
  • Виртуозные исполнители: За органом — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и филармонии.
  • Музыкальный дуэт: В качестве сюрприза приглашенный музыкант (скрипач, виолончелист или флейтист) исполнит несколько произведений в дуэте с органом.
  • Уютная атмосфера: Внимательный персонал сделает ваш вечер максимально комфортным.

Этот концерт станет идеальным выбором как для новичков в мире органной музыки, так и для её искушённых ценителей. Откройте для себя магию звуков, которые отправят вас в путешествие к звёздам!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽

Фотографии

Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии Орган в Планетарии

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