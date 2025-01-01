Орган в Планетарии

Космическое путешествие с Amadeus Concerts в Планетарии

Amadeus Concerts приглашает на уникальное событие, где величественное звучание органа сливается с атмосферой Планетария, отправляя зрителей в музыкальное путешествие по бескрайним просторам космоса.

Что вас ожидает:

Музыка под звездным куполом: Концерт проходит под самым большим куполом Планетария в Европе, создавая эффект полного погружения.

Концерт проходит под самым большим куполом Планетария в Европе, создавая эффект полного погружения. Индивидуальные программы: Каждое выступление неповторимо, ведь репертуар специально подбирается для каждого концерта. Прозвучат шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других композиторов.

Каждое выступление неповторимо, ведь репертуар специально подбирается для каждого концерта. Прозвучат шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других композиторов. Виртуозные исполнители: За органом — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и филармонии.

За органом — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и филармонии. Музыкальный дуэт: В качестве сюрприза приглашенный музыкант (скрипач, виолончелист или флейтист) исполнит несколько произведений в дуэте с органом.

В качестве сюрприза приглашенный музыкант (скрипач, виолончелист или флейтист) исполнит несколько произведений в дуэте с органом. Уютная атмосфера: Внимательный персонал сделает ваш вечер максимально комфортным.

Этот концерт станет идеальным выбором как для новичков в мире органной музыки, так и для её искушённых ценителей. Откройте для себя магию звуков, которые отправят вас в путешествие к звёздам!