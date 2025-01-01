Тур по барам Санкт-Петербурга

Тур по барам: Вечеринка в формате игры в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный Тур по барам — веселое и увлекательное мероприятие, которое объединяет людей из разных городов и стран! Это не просто вечер с напитками, а настоящая иммерсивная игра, где вы станете активным участником.

Что вас ждет?

Посещение четырех баров и клубов;

Опытный гид-ведущий, который расскажет о барной культуре;

Приветственный шот в каждом баре;

Интерактивные барные игры;

Призы для победителей и много положительных эмоций;

Фотографии на память, чтобы запечатлеть незабываемые моменты.

Как это работает?

Во время тура вы не просто слушаете рассказы, а непосредственно знакомитесь с атмосферой каждого заведения. Участники получают баллы за активное участие в играх и заданиях, а в конце вас ждет награждение самых успешных игроков. Главное — это не только победа, но и уникальный вайб, который создается в компании единомышленников!

Где и когда?

Место встречи: Бар Некрасовка, по адресу Некрасова, 36. Обратите внимание, что место встречи может измениться на соседний бар, поэтому уточняйте информацию перед началом мероприятия.

Не упустите возможность провести вечер в дружной компании, узнать много нового и просто отлично повеселиться! Ждем вас на Туре по барам!