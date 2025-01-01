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Тур по барам Санкт-Петербурга
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Тур по барам Санкт-Петербурга

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тур по барам: Вечеринка в формате игры в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный Тур по барам — веселое и увлекательное мероприятие, которое объединяет людей из разных городов и стран! Это не просто вечер с напитками, а настоящая иммерсивная игра, где вы станете активным участником.

Что вас ждет?

  • Посещение четырех баров и клубов;
  • Опытный гид-ведущий, который расскажет о барной культуре;
  • Приветственный шот в каждом баре;
  • Интерактивные барные игры;
  • Призы для победителей и много положительных эмоций;
  • Фотографии на память, чтобы запечатлеть незабываемые моменты.

Как это работает?

Во время тура вы не просто слушаете рассказы, а непосредственно знакомитесь с атмосферой каждого заведения. Участники получают баллы за активное участие в играх и заданиях, а в конце вас ждет награждение самых успешных игроков. Главное — это не только победа, но и уникальный вайб, который создается в компании единомышленников!

Где и когда?

Место встречи: Бар Некрасовка, по адресу Некрасова, 36. Обратите внимание, что место встречи может измениться на соседний бар, поэтому уточняйте информацию перед началом мероприятия.

Не упустите возможность провести вечер в дружной компании, узнать много нового и просто отлично повеселиться! Ждем вас на Туре по барам!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Некрасовка Санкт-Петербург, Некрасова, 36
19:30 от 2499 ₽

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