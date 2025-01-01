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Большой стендап от топ-комиков каждый день
Билеты от 890₽
Киноафиша Большой стендап от топ-комиков каждый день

Большой стендап от топ-комиков каждый день

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 890₽

О концерте/спектакле

Большой концерт с самыми популярными комиками

Мероприятия проходят в лучших барах и ресторанах Москвы, создавая атмосферу, где можно не только насладиться отличным шоу, но и вкусным ужином. Концерт включает выступления профессиональных комиков, отобранных специально для вас. Все они известны по проектам: «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон», «Labelcom», «Разгоны», «ЧУВС», «Прожарка», «22 комика».

Участники шоу
Филипп Воронин, Дима Гаврилов, Вадим Постильный, Лев Еременко, Макс Береснев, Сергей Орлов, Саша Киселев, Егор Свирский, Евгений Хоньяков, Давид Квахаджелидзе, Богдан Лисевский, Алексей Шамутило, Самвел Гиновян, Евгений Сидоров, Кирилл Касумов, Никита Шевчук, Денис Гвоздев, Руслан Мухаметов, Гоша Рубайло, Макс Ко, Макс Заяц, Гурам Демидов, Никита Дубровский, Алексей Соловьев, Михаил Кострецов, Ян Зубков и другие. Мы тщательно отбирали лучших, чтобы предложить вам самые проверенные шутки!

Информация о мероприятии
Продолжительность: 1 час 30 минут. Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Если вы идёте компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.

Приходите и наслаждайтесь вечеринкой с лучшими комиками Москвы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
24 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
25 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1190 ₽
26 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1190 ₽
27 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 890 ₽
29 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
30 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
31 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
1 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
2 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
3 августа
Мзиани Москва, Земляной Вал, 60
19:00 от 1190 ₽
5 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
6 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
7 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
8 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
9 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
10 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
12 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
13 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
14 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
15 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
16 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
17 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
19 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
20 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
21 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
22 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
23 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
24 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
26 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
27 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
28 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:00 от 1090 ₽
29 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
30 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
19:00 от 1090 ₽
31 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽

Фотографии

Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день Большой стендап от топ-комиков каждый день

В ближайшие дни

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18 августа в 20:00 Escobar
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Юмор Вечеринка
Music Loto
30 августа в 18:00 Glavstandup Hall
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23 августа в 14:00 Jam Club
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