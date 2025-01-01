Орган с симфоническим оркестром. Бах и сыновья

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга Дирижер – Максим Алексеев Солистки: лауреаты международных конкурсов Ирина Розанова, орган Анна Суздалкина, флейта Нина Жилкина, флейта В программе: Иоганн Себастьян Бах Концерт для клавесина, струнных и бассо континуо ре минор, BWV 1059 (переложение для органа, струнных и бассо континуо) Карл Филипп Эммануил Бах Концерт для флейты и струнных ре минор, Wq 22 Иоганн Кристиан Бах Концерт для клавесина и струнных си-бемоль мажор, W.C. 65 (переложение для органа и струнных) Иоганн Себастьян Бах Сюита для оркестра № 2 си минор, BWV 1067 «Не ручей! Море должно быть имя ему» – знаменитое высказывание Бетховена, адресованное Баху, фамилия которого с немецкого языка переводится как «ручей», и сегодня находит миллионы откликов по всему миру. Творчество Иоганна Себастьяна Баха многогранно и включает произведения, созданные во всех основных жанрах эпохи барокко. Вряд ли в истории музыкальной культуры найдется еще один такой композитор-титан, который столь масштабно подытожил опыт предшественников и одновременно совершил смелые новаторства, не теряющие актуальность и в наши дни. Для многих поколений музыкантов Бах – настоящий учитель, его наследие – главная настольная книга, а для слушателей сочинения немецкого композитора – источник истины, мудрости и духовной красоты. Многочисленный род Бахов, включающий более пятидесяти представителей музыкальной профессии, оказал огромное влияние не только на культуру Германии, но и Европы в целом. Так, четыре сына великого Баха стали композиторами; с произведениями двух из них познакомит данная программа. Карл Филипп Эммануил Бах, получивший признание при жизни как композитор, исполнитель и педагог, отдавал предпочтение созданию инструментальной музыки. Во многом его творчество повлияло на формирование нового художественного направления – классицизма, а также фортепианного стиля, взамен утрачивающего свои позиции исполнительства на клавесине. Иоганн Кристиан Бах практически половину своей жизни провел в Лондоне. Именно там состоялось знакомство с восьмилетним Моцартом, который многому научился у старшего коллеги, а спустя годы называл его кончину «потерей для музыкального мира». Среди обилия опусов Иоганна Кристина Баха выделяют, прежде всего, симфонии и камерно-инструментальные сочинения, являющиеся важным звеном музыкально-эволюционного процесса. Изысканная программа объединяет известные произведения (в том числе прозвучит популярная «Шутка») и репертуарные редкости, принадлежащие великому Баху и двум его талантливым сыновьям. 6+ Продолжительность концерта 1 час 15 минут