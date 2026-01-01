Оповещения от Киноафиши
Мелодии свечей. Арфа и скрипка

Мелодии свечей. Арфа и скрипка

6+
О концерте

Мелодии свечей: Арфа и скрипка в Особняке Половцева

22 октября в Особняке Половцева состоится уникальный концерт, объединяющий чувственные мелодии арфы и страстные звуки скрипки. В этот вечер зрители смогут насладиться произведениями разных эпох и стилей, исполненными выдающимися музыкантами.

Программа вечера

Концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки. Арфист и скрипач представят работы известных композиторов, включая музыку эпохи барокко и романтизма. Зрители могут ожидать не только знакомые мелодии, но и редкие произведения, которые редко звучат на сцене.

Уникальная атмосфера

Особняк Половцева, известный своим великолепным интерьером, добавит особый шарм этому событию. Зал, в котором пройдет концерт, оформлен в классическом стиле и создаст незабываемую атмосферу для восприятия музыки. Тонкие звуки арфы и живые ноты скрипки, в сочетании с уютными свечами, сделают вечер поистине волшебным.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт предлагает зрителям одновременно насладиться художественной ценностью и атмосферой классического искусства. Забудьте о повседневной суете и позвольте музыке подарить вам незабываемые эмоции.

Приготовьтесь к вечеру, который останется в вашей памяти надолго!

Апрель
7 апреля вторник
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

