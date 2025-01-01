Меню
Шопен в сиянии свечей
6+
Концерт «Шопен в сиянии свечей»

Приглашаем вас на фортепианный концерт «Шопен в сиянии свечей», который пройдет в концертном зале Дома журналиста. В этой уникальной программе прозвучат самые известные произведения величайшего композитора Фридерика Шопена.

Чарующая атмосфера

Концертная программа создаст замечательную акустику и незабываемую атмосферу. Погружение в музыку Шопена поможет подарить вам и вашим близким праздничное настроение и фейерверк эмоций.

Билеты и важная информация

Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Обратите внимание: в составе артистов возможны изменения, поэтому рекомендуем следить за актуальной информацией.

Декабрь
Январь
Февраль
21 декабря воскресенье
15:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
31 января суббота
19:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽
7 февраля суббота
17:00
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
от 799 ₽

