Импровизационные концерты в Opera Night Club

В Opera Night Club Kozlov Club Unplugged зрителей ждут уникальные импровизационные концерты, которые позволяют по-новому открыть классическую музыку и оперу. На сцене выступят незнакомые исполнители, объединяясь в дуэты без подготовки и декораций, создавая атмосферу спонтанной магии.

Проект, существующий более 13 лет, успел провести более 250 встреч и собрать свыше 1000 участников. Клуб был создан Айком Григоряном, талантливым пианистом, продюсером и вокальным коучем, а продюсером выступает оперная певица Мария Высоцкая. Такие концерты понравятся как ценителям классики, так и тем, кто ищет новые ощущения.

Новая сцена клуба

Важно отметить, что новая сцена клуба теперь находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). Этот уникальный формат импровизационных концертов продолжает привлекать зрителей, ожидающих неожиданностей и свежих идей в мире классического искусства.

Творческий подход и возможности для всех

С каждым выступлением формат Opera Night Club завоевывает всё больше поклонников. Здесь свои силы могут попробовать не только профессиональные артисты, но и студенты музыкальных учебных заведений. Это открывает возможности для талантливых исполнителей продемонстрировать свои навыки и угостить публику уникальными впечатлениями.

Итак, приходите на импровизационный концерт в центре Москвы и откройте для себя мир классической музыки в совершенно новом свете!