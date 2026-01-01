«Пропасть»
Opera Night Club
Билеты от 2000₽
12+
О концерте

Импровизационные концерты в Opera Night Club

В Opera Night Club Kozlov Club Unplugged зрителей ждут уникальные импровизационные концерты, которые позволяют по-новому открыть классическую музыку и оперу. На сцене выступят незнакомые исполнители, объединяясь в дуэты без подготовки и декораций, создавая атмосферу спонтанной магии.

Проект, существующий более 13 лет, успел провести более 250 встреч и собрать свыше 1000 участников. Клуб был создан Айком Григоряном, талантливым пианистом, продюсером и вокальным коучем, а продюсером выступает оперная певица Мария Высоцкая. Такие концерты понравятся как ценителям классики, так и тем, кто ищет новые ощущения.

Новая сцена клуба

Важно отметить, что новая сцена клуба теперь находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). Этот уникальный формат импровизационных концертов продолжает привлекать зрителей, ожидающих неожиданностей и свежих идей в мире классического искусства.

Творческий подход и возможности для всех

С каждым выступлением формат Opera Night Club завоевывает всё больше поклонников. Здесь свои силы могут попробовать не только профессиональные артисты, но и студенты музыкальных учебных заведений. Это открывает возможности для талантливых исполнителей продемонстрировать свои навыки и угостить публику уникальными впечатлениями.

Итак, приходите на импровизационный концерт в центре Москвы и откройте для себя мир классической музыки в совершенно новом свете!

Купить билет на концерт Opera Night Club

Помощь с билетами
Июнь
1 июня понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 2000 ₽
15 июня понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Fantine (вокал) и её группа
6+
Джаз

11 июля в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Эльмира Караханова, Николай Кузнецов, Евгения Кудоя
12+
Классическая музыка

22 ноября в 19:00 Музей Скрябина
от 3700 ₽
Дмитрий Курбатов и друзья. День рождения
12+
Джаз Блюз

29 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
