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The Beatles глазами звезд московского блюза. Проект Левана Ломидзе и группы Blues Cousins
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Beatles глазами звезд московского блюза. Проект Левана Ломидзе и группы Blues Cousins

The Beatles глазами звезд московского блюза. Проект Левана Ломидзе и группы Blues Cousins

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное событие, которое погружает в творчество легендарной ливерпульской четвёрки

На сцене джаз-клуба «Союз Композиторов» прозвучат самые популярные хиты 70-х и бессмертные композиции The Beatles, исполненные на высочайшем уровне. Когда музыканты такого уровня собираются вместе, это событие нельзя пропустить!

Леван Ломидзе и Blues Cousins: легенда мирового блюза и рок-н-ролла

Лидер группы Blues Cousins, Леван Ломидзе, является не только выдающимся гитаристом и блюзменом, но и настоящим шоуменом. Его выступления всегда захватывают, а харизма на сцене оставляет сильное впечатление на каждого зрителя. Леван Ломидзе — первый российский гитарист, признанный в США, где он провёл более 100 концертов, включая выступления на престижных блюзовых фестивалях.

Американская пресса восторженно отзывалась о его музыке, а по результатам опроса слушателей радиопередачи «Доктор Блюз» Леван был признан лучшим российским блюзовым музыкантом года. В 2005 году компания Jazz Stream Records выпустила альбом Левана «Live in USA», который стал значимым событием в истории московского блюза.

Признание в России и за рубежом

По оценкам таких изданий, как Audio-Video, Music Box и Guitars.ru, Леван Ломидзе признан одним из 10 лучших гитаристов России. Его участие в этом фестивале обещает быть незабываемым и является настоящим праздником для всех любителей блюза и качественной музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
5 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

Фотографии

The Beatles глазами звезд московского блюза. Проект Левана Ломидзе и группы Blues Cousins

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