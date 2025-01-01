The Beatles глазами звезд московского блюза. Проект Левана Ломидзе и группы Blues Cousins

Уникальное музыкальное событие, которое погружает в творчество легендарной ливерпульской четвёрки

На сцене джаз-клуба «Союз Композиторов» прозвучат самые популярные хиты 70-х и бессмертные композиции The Beatles, исполненные на высочайшем уровне. Когда музыканты такого уровня собираются вместе, это событие нельзя пропустить!

Леван Ломидзе и Blues Cousins: легенда мирового блюза и рок-н-ролла

Лидер группы Blues Cousins, Леван Ломидзе, является не только выдающимся гитаристом и блюзменом, но и настоящим шоуменом. Его выступления всегда захватывают, а харизма на сцене оставляет сильное впечатление на каждого зрителя. Леван Ломидзе — первый российский гитарист, признанный в США, где он провёл более 100 концертов, включая выступления на престижных блюзовых фестивалях.

Американская пресса восторженно отзывалась о его музыке, а по результатам опроса слушателей радиопередачи «Доктор Блюз» Леван был признан лучшим российским блюзовым музыкантом года. В 2005 году компания Jazz Stream Records выпустила альбом Левана «Live in USA», который стал значимым событием в истории московского блюза.

Признание в России и за рубежом

По оценкам таких изданий, как Audio-Video, Music Box и Guitars.ru, Леван Ломидзе признан одним из 10 лучших гитаристов России. Его участие в этом фестивале обещает быть незабываемым и является настоящим праздником для всех любителей блюза и качественной музыки.