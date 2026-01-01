Театральный орган в усадьбе. Классика и кино
Билеты от 1500₽
Театральный орган в усадьбе. Классика и кино

6+
О концерте

Уникальный концерт в Концертном зале имени Ирины Архиповой

В Концертном зале имени Ирины Архиповой выступит необычное трио: театральный орган, старинная виола да гамба и колоратурное сопрано. Программа сочетает в себе классическую музыку и неоклассику, знакомую по фильмам. Лауреаты международных конкурсов — Ефросиния Мурашкина (колоратурное сопрано), Ангелина Николовска (виола да гамба) и Ирина Красная (орган) — представят произведения известных композиторов.

Программа вечера

Зрители услышат великолепные произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, С. Рахманинова, Л. Эйнауди, А. Пахмутовой и других. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, сочетая изысканность классических арий с яркостью неоклассических мелодий.

Исполнители

  • Ефросиния Мурашкина (колоратурное сопрано)
  • Ангелина Николовска (виола да гамба)
  • Ирина Красная (орган)

Событие понравится любителям разнообразной музыкальной программы и поклонникам классической музыки. Не упустите возможность насладиться этим исключительным музыкальным опытом!

Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1500 ₽

