Эльмира Караханова, Николай Кузнецов, Евгения Кудоя
О концерте

Шедевры мировой классики в Доме Скрябина

Проект «На слуху» представляет концерт с участием выдающихся исполнителей: Эльмиры Карахановой (сопрано), Николая Кузнецова (фортепиано) и Евгении Кудоя (фортепиано). В программе прозвучат произведения великих классиков.

Эльмира Караханова: звезда оперной сцены

Эльмира Караханова — талантливая сопрано и победительница V Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева. Она является выпускницей Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Свою карьеру она начала в 19 лет, дебютировав в Михайловском театре в Санкт-Петербурге в партии Ксении из оперы «Борис Годунов». В возрасте 20 лет Караханова исполнила партию Земфиры на международном фестивале в Нидерландах.

С 2018 года она активно выступает на сцене Большого театра России и на различных площадках в России и за границей, включая Францию и Израиль. В сезонах 2023–2025 Эльмира будет приглашенной солисткой Баварской государственной оперы и примет участие в международном гастрольном туре.

Николай Кузнецов: виртуоз фортепиано

Николай Кузнецов — обладатель Гран-при и Премии князя Монако Ренье III, окончил Московскую консерваторию. Он стал абсолютным победителем 23-го Международного конкурса пианистов имени Рикардо Виньеса в Испании и часто выступает с сольными концертами как в России, так и за рубежом.

Кузнецов активно участвует в различных музыкальных проектах, включая программу Московской филармонии «Звезды XXI века». В сентябре 2023 года он выступал на Гала-концерте в Опере Монте-Карло и привлек внимание публики сольным концертом в Париже.

Евгения Кудоя: мастерская интерпретация

Евгения Кудоя — пианистка и концертмейстер, которая успешно завершила обучение в знаменитой школе имени Гнесиных и Московской консерватории. Она активно концертирует и выступает в различных международных конкурсах.

Кудоя участвует в важных музыкальных проектах, таких как галаконцерт победителей Дельфийских игр и выступления в рамках программ поощрения молодых талантов. Ее выступления прошли в нескольких странах, включая Испанию и Италию, где она была приглашена на престижный фестиваль.

Важная информация для зрителей

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание, что места 1-17 на балконе имеют ограниченную зону видимости. Рекомендуем заранее позаботиться о ваших местах, чтобы насладиться шедеврами мировой классики в полной мере.

Ноябрь
22 ноября воскресенье
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 3700 ₽

