Спектакль 12 стульев

Мюзикл по мотивам легендарного кинофильма «12 стульев»

Друзья, готовьтесь к незабываемому путешествию в мир авантюр, юмора и музыки! На нашей сцене — яркий и эмоциональный мюзикл по мотивам легендарного фильма «12 стульев».

Знакомые персонажи в новом свете

Зрителей ждут знакомые с детства персонажи: изобретательный и предприимчивый Остап Бендер, трогательный и комичный Киса Воробьянинов, а также эксцентричная и очаровательная Эллочка-людоедка. Они оживут в новом формате, чтобы рассказать историю о поисках сокровищ, спрятанных в стульях.

Музыка и атмосфера 20-х годов

Но главное сокровище этого спектакля — это, конечно, музыка! Вас ждут полюбившиеся песни из фильма, которые зазвучат с новой силой в исполнении талантливых артистов. Яркие декорации, стильные костюмы и зажигательные номера создают неповторимую атмосферу 20-х годов XX века с современным акцентом.

Смех, песни и неподдельные эмоции

Вы будете смеяться, подпевать и аплодировать, ведь каждый номер мюзикла — это отдельная история, наполненная энергией, юмором и глубоким смыслом!

Праздник для всей семьи

«12 стульев» — это не просто спектакль, это праздник, который объединяет поколения. Приходите всей семьей, чтобы насладиться историей, которая уже давно стала классикой, но вновь заиграла новыми красками!