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12 стульев
Билеты от 700₽
Киноафиша 12 стульев

Спектакль 12 стульев

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам легендарного кинофильма «12 стульев»

Друзья, готовьтесь к незабываемому путешествию в мир авантюр, юмора и музыки! На нашей сцене — яркий и эмоциональный мюзикл по мотивам легендарного фильма «12 стульев».

Знакомые персонажи в новом свете

Зрителей ждут знакомые с детства персонажи: изобретательный и предприимчивый Остап Бендер, трогательный и комичный Киса Воробьянинов, а также эксцентричная и очаровательная Эллочка-людоедка. Они оживут в новом формате, чтобы рассказать историю о поисках сокровищ, спрятанных в стульях.

Музыка и атмосфера 20-х годов

Но главное сокровище этого спектакля — это, конечно, музыка! Вас ждут полюбившиеся песни из фильма, которые зазвучат с новой силой в исполнении талантливых артистов. Яркие декорации, стильные костюмы и зажигательные номера создают неповторимую атмосферу 20-х годов XX века с современным акцентом.

Смех, песни и неподдельные эмоции

Вы будете смеяться, подпевать и аплодировать, ведь каждый номер мюзикла — это отдельная история, наполненная энергией, юмором и глубоким смыслом!

Праздник для всей семьи

«12 стульев» — это не просто спектакль, это праздник, который объединяет поколения. Приходите всей семьей, чтобы насладиться историей, которая уже давно стала классикой, но вновь заиграла новыми красками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
21 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
24 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
5 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
20 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
3 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
19 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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