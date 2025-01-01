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Бесприданница. Реально жестокий романс
Билеты от 1500₽
Киноафиша Бесприданница. Реально жестокий романс

Спектакль Бесприданница. Реально жестокий романс

Постановка
VS Театр 16+
Режиссер Валентина Саянская
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

По одноименной пьесе А. Н. Островского

Она искренне верила и искала любовь, но возможно ли её найти в циничном и жестоком мире, состоящем из абьюза? Юная, наивная девушка столкнулась с обществом лицемерных мужчин, воспринимающих женщину как вещь, как куклу, с которой поиграют, изломают и бросят. Убийственная сила любовной зависимости, проявление нарциссизма, отсутствие эмпатии, дисгармония в детско-родительских отношениях и цинизм приводят к разрушению осознания себя как личности.

«Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... я вас всех... всех люблю.» А.Н. Островский.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
2 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
22 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
7 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
19 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
4 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
17 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс Бесприданница. Реально жестокий романс

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