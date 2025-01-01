Спектакль Бесприданница. Реально жестокий романс

По одноименной пьесе А. Н. Островского

Она искренне верила и искала любовь, но возможно ли её найти в циничном и жестоком мире, состоящем из абьюза? Юная, наивная девушка столкнулась с обществом лицемерных мужчин, воспринимающих женщину как вещь, как куклу, с которой поиграют, изломают и бросят. Убийственная сила любовной зависимости, проявление нарциссизма, отсутствие эмпатии, дисгармония в детско-родительских отношениях и цинизм приводят к разрушению осознания себя как личности.

«Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... я вас всех... всех люблю.» А.Н. Островский.