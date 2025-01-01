Ömankö Day 2026: Летний фестиваль в Москве

Приглашаем вас на Ömankö Day 2026 — большой летний фестиваль моды, искусства и музыки! Это событие организовано командами ÖMANKÖ и ДИСКО КЛУБА и обещает стать настоящим праздником для всех любителей стиля, культуры и динамичной атмосферы Москвы.

Ömankö Day — это не только модные показы, но и выставки искусства, живая музыка и множество креативных мероприятий. Гостей фестиваля ждут яркие инсталляции, встречи с художниками и дизайнерами, а также выступления известных музыкантов и DJ.

Кроме того, в программе фестиваля запланированы мастер-классы и лекции от лидеров индустрии. Вы сможете узнать о последних трендах моды, искусства и музыкальной культуры, а также погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

Не пропустите уникальную возможность стать частью Ömankö Day 2026! Следите за нашими анонсами и готовьтесь к настоящему культурному взрыву в Москве!