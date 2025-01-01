Меню
Blues Catch 22
Билеты от 1000₽
Blues Catch 22

Blues Catch 22

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Энергия блюза: концерт Blues Catch22

Российско-болгарская группа Blues Catch22 привносит на московскую сцену уникальное звучание блюз-рока с элементами джаза. Начиная активную деятельность несколько лет назад, коллектив уже завоевал сердца многих любителей блюза.

Кто они?

Blues Catch22 известна своими зажигательными концертами и выдающимися каверами на песни таких легенд, как The Troggs, Jimi Hendrix, Gun, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Muddy Waters, AC/DC и Cream. Обладая неповторимым стилем, группа сочетает классические блюзовые рифмы и современные элементы рок-музыки.

Почему стоит посетить концерт?

На предстоящем выступлении обещают мощное звучание и эмоциональное исполнение любимых блюз-рок композиций. Blues Catch22 славится своей способностью создавать атмосферу настоящего электрического блюза. Выступления группы — это всегда яркое событие, наполненное энергией и чувственностью.

Кому будет интересно?

Концерт группы заинтересует не только любителей блюз-рока и джаза, но и всех, кто ценит энергичные и живые выступления. Атмосфера и звучание обещают подарить незабываемые эмоции и заряд позитивной энергии.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального события!

Купить билет на концерт Blues Catch 22

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

