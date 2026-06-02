Лето, прием: подборка летних фестивалей и open-air концертов в Москве

Парки, набережные, городские площади Москвы и области готовы наполниться музыкой разных жанров. Собрали главные события июня, июля и августа 2026, которые подарят жителям и гостям столицы теплые (во всех смыслах) воспоминания.

На календаре лето и мы надеемся, что вы уже на низком старте перед забегом по фестивалям и концертам под открытым небом. Собрали для вас полный список событий в Москве и Московской области. Добавляйте ссылку в избранное, делитесь с друзьями и наслаждайтесь летом!

Летние фестивали в июне 2026 года в Москве и Подмосковье

Дикая мята 2026

Когда: с 19 по 21 июня

Где: Москва, Тульская область, Деревня Бунырево

Фестиваль «Дикая мята» существует с 2008. На старте планировалось, что этот проект будет знакомить гостей лишь с артистами жанра фолк. Однако с годами организаторы решили расширить музыкальную палитру. В 2026 году на фестивале «Дикая мята» зрителей ждет более 120 концертов самых разных исполнителей и три больших сцены - придется выбирать.

Важная особенность проекта - забота о гостях и продуманная до мелочей площадка. На территории фестиваля фудкорт с разнообразной едой, зона для спортивных активностей, релакс-зона и многое другое.

Пикник Афиши 2026

Когда: 20 июня

Где: Музей-заповедник «Коломенское»

Много разной музыка за один вечер. Пикник Афиши - яркий пример того, что качество (наполнения фестиваля) может быть важнее количества (дней). В Москве на фестиваль, как обычно, ожидают десятки тысяч гостей. Это люди, которых объединяет интерес к культуре, дизайну и музыке. Через пару недель после фестиваля в столице, Пикник Афиша раскинется в Петербурге.

Ömankö Day 2026

Когда: 27 июня

Где: ДК «Кристалл»

Музыка, маркет современного искусства и лекторий, с диалогами о красоте (в разных ее проявлениях). Проект старается уловить ритм и динамику Москвы. За один день и в одном месте можно будет увидеть все, чем живет современная столица, о чем размышляют ее художники и послушать, чего хотят жители. Важная особенность Ömankö Day - работа с локальными брендами и дизайнерами. Фестиваль точно понравится тем, кто любит пополнять гардероб уникальными элементами.

Летние фестивали и опен-эйр концерты в июле 2026 года в Москве и Подмосковье

Инди-фестиваль «Близость» в Москве

Когда: 4 июля

Где: ДК «Кристалл»

Это не тот фестиваль, где каждый - лишь часть толпы. Организаторы делают ставку на камерность, искренность и живое общение артистов и зрителей. В афише - новые имена и группы, которые в своем творчестве отражают идеи проекта. Интересно, что куратором фестиваля в 2026 выступит лидер популярной группы «Бонд с кнопкой» - Илья Золотухин.

Motherland 2026

Когда: 11 и 12 июля

Где: ГПЗ-1

Более 40 артистов выступят всего за два дня фестиваля. Ради этого шоу не придется даже покидать пределы Москвы. Организаторы позиционируют Motherland, как фестиваль независимой музыки. Среди участников: Хаски, Порез на собаке, Хадн Дадн и другие артисты с креативными именами. Чтобы вместить весь лайнап (в котором, кстати, возможны изменения), установят четыре сцены.

Фестиваль новой прозы «БеспринцЫпные чтения»

Когда: 11 и 12 июля

Где: Центр современного искусства «Винзавод»

Мы привыкли видеть в театральных афишах классику и часто скептически пропускаем спектакли, созданные по произведениям неизвестных авторов. Проект «БеспринцЫпные чтения» создан для того, чтобы изменить эту тенденцию и дать возможность молодым драматургам быть услышанными.

В 2026 фестивалю уже 10 лет. Это один из немногих проектов, который проводили даже в период пандемии - чтения пьес шли онлайн. Благодаря фестивалю писатели получают шанс напечатать свои произведения в типографии одного из самых крупных книжных издательств страны. Для зрителей - это возможность увидеть любимых артистов на сцене в неформальной атмосфере. В этом сезоне пьесы будут читать Константин Хабенский, Максим Матвеев, Катерина Шпица и другие.

Серия концертов под открытым небом от Summer Sound х билайн

Когда: с 14 июля по 15 августа

Где: Дизайн завод «Флакон»

Пока одни фестивали зазывают своих зрителей за пределы Москвы - Summer Sound дарит музыку внутри города.

Это проект отличается и подходом: один день - один артист. Начнут 14 июля с группы «Базар», на следующий день на сцену выйдет IOWA, а в другие дни - Хаски, Антоха MC, Ramil’, «Комната культуры», Markul и многие другие. Summer Sound объединяет музыкой города - многие выступления повторяться выступят в Петербурге. Кстати, о фестивалях в культурной столице мы рассказали в отдельной статье.

Emofest Open Air 2026

Когда: 18-19 июля

Где: площадка «Pravda»

Режем джинсы и добавляем полоски на кеды. Два дня, чтобы вернуться в наш 2007. На сцене под открытым небом выступят более 10 эмо-кор коллективов. Среди участников Origami, 7Раса, «ДоЗавтра». Билеты доступны к покупке как сразу на два, так и на любой из дней фестиваля.

Outline 2026

Когда: с 21 по 27 июля

Где: Москва, в районе г. Талдом

Целая неделя с музыкой, перформансами и единомышленниками. Среди хедлайнеров: Хаски, Icegergert и легенда - Жанна Агузарова. Территорию поделят на несколько тематических зон: музыкальные площадки, пространства для демонстрации современного искусства, зоны отдыха, кепминги и фудкорты. Интересно, что организаторы уделяют большое внимание экологичности проекта: на территории будут стоять баки для сортировки отходов, а в любом кафе или баре можно будет взять под залог многоразовый стакан. Подробнее об устройстве площадки рассказали здесь. Для покупки доступны билеты, как на любой отдельный день программы, так и на всю неделю.

Архстояние 2026

Когда: с 23 по 26 июля

Где: Никола-Ленивец

Поля у подножия когда-то обычной деревушки, превратились в арт-парк благодаря одному художнику, с тягой к экспериментам и сегодня несколько раз в год сюда съезжаются гости со всей страны, чтобы увидеть диковинные работы современных мастеров.

Архстояние - это всегда про новый опыт, неожиданные открытия в мире современного искусства и внутри себя. В этом году организаторы предложили участникам поразмышлять на тему перестроения маршрута и поиска новых путей. На территории будет работать музыкальная сцена, театр, кемпинг, фудкорт, лектории, и “вырастет” множество арт-объектов.

Сап-фестиваль «Вашана» - 2026

Когда: 24-26 июля

Где: Москва, Тульская область, Деревня Бунырево

Лето. Солнце. Вода! В программе этого фестиваля тематические (пижамные, ночные с фонариками, яркие с красками холли) сплавы и вечеринки на реке Вашана. Сойдя на сушу, можно позаниматься йогой, поесть на фудкорте или отдохнуть от гребли в тени деревьев. На территории будет еще много вариантов того, чем можно заняться - от знакомства с арт-объектами до песен у костра.

Можно приехать со своей доской или арендовать на месте. Если нет желания выходить на воду - билеты дешевле.

Фестивали и концерты под открытым небом в августе 2026 года в Москве и Подмосковье

Gnessin Air на Знаменке

Когда: с 6 по 16 августа

Где: МССМШ им. Гнесиных

Одиннадцать дней бесконечной музыки. Это возможность попасть на территорию одной из главных музыкальных школ страны и услышать знакомую музыку в необычной атмосфере. Концерты будут проходить несколько раз в день, чтобы слушатели смогли подстроить свой график. Будет звучать старинная, авангардная, рок, джаз, в общем, очень разная музыка.

Для поклонников классической музыки и живого звучания инструментов, это отличная возможность увидеть, как студенты становятся профессионалами.

Рокмотофиеста 2026

Когда: 14-15 августа

Где: Парк киноприключений «Мастер Панин»

Этот фестиваль дает возможность почувствовать себя настоящим байкером, даже если у вас нет своего мотоцикла. По ночам можно будем смотреть кино под открытым небом, наблюдать за фаер-шоу и танцевать на дискотеке, а днем - разглядывать самые необычные варианты тюнинга и участвовать в конкурсах с ценными призами. Во все дни фестиваля будут звучать легендарные рок-хиты, которые исполнят лучшие трибьют-группы.

Biker Brothers Festival 2026

Когда: 21-22 августа

Где: Пансионат «Бор»

Рев моторов в унисон классике рока. Этот фестиваль создан для тех, кто летом предпочитает охлаждаться не кондиционером в автомобиле, а ветром - мотоциклистам. Байкеры со всей страны приедут в Москву, чтобы послушать любимую музыку, обсудить двигатели и похвастаться новыми татуировками. В 2026 проект отмечает юбилей - 15 лет. По этому случаю организаторы наполнят пространство (170 гектаров соснового бора) самыми разными активностями.

XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны»

Когда: 22 и 23 августа

Где: Музей-усадьба «Архангельское»

В конце августа пройдет уже двенадцатый фестиваль джаза, который в 2015 придумал Игорь Бутман, став его художественным руководителем. Во второй раз событие состоится на просторах живописного музея-заповедника «Архангельское».

Этот проект ежегодно входит в топ лучших джазовых фестивалей страны. На сцену выходят именитые артисты из разных стран, а музыканты работают с полной самоотдачей. Гости смогут не только услышать прекрасную музыку, но и поучаствовать в конкурсах, попробовать силы в разных видах спорта и сделать памятные сувениры на мастер-классах.

Московский Международный Фестиваль трюкового искусства и кино «Прометей»

Когда: 29 и 30 августа

Где: Парк киноприключений «Мастер Панин»

На закате лета в Москве состоится фестиваль для тех, кто всегда мечтал разобраться в том, как устроены трюки в кино. Профессиональные каскадеры покажут свое мастерство - продемонстрируют сложнейшие элементы: падения с высоты, будут прыгать через огонь и бегать по крышам автомобилей. Организаторы пригласили к участию создателей масштабных кинопроектов и спортсменов экстремалов. Зрелища точно обеспечено. За хлебом можно будет наведаться на фудкорт.