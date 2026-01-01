Оповещения от Киноафиши
Ольга Бузова
Билеты от 12500₽
Ольга Бузова

О концерте

Концерт Ольги Бузовой в ресторане Petter

Прекрасная и обворожительная Ольга Бузова вновь спешит порадовать своих поклонников. Ее уникальная энергетика и харизма делают каждое выступление незабываемым. Бузова, известная не только как телеведущая, но и как певица, сразу завоевывает сердца зрителей своими яркими хитами.

На концерте гости могут ожидать динамичную программу, полную знакомых мелодий. Зажигательные композиции не позволят сидеть на месте, а атмосфера вечера обязательно запомнится каждому.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера, который оставит незабываемые впечатления!

Исполнители
Ольга Бузова
Июль
24 июля пятница
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 12500 ₽

Фотографии

Ольга Бузова Ольга Бузова Ольга Бузова Ольга Бузова Ольга Бузова Ольга Бузова

