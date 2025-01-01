Космические звуки ханга

Путешествие в космос звуков с ганг-оркестром Solar Sisters

Приглашаем вас почувствовать себя частью большого космоса, закрыть глаза и отправиться в необычное музыкальное путешествие под звуки ханга!

О хангдраме и его звучании

Хангдрам — самый молодой инструмент в мире с необычным, космическим звучанием. Концерт-медитация, исполняемая в потоке, поднимет из глубоких уголков души яркие, нежные эмоции, подарит вдохновение и умиротворение.

Музыкальная программа

В программе прозвучат композиции на разных хангах в сочетании с этнической перкуссией, флейтой, вокалом и колокольчиками. Каждая композиция будет наполнена смыслом, эмоциями и течением настоящего момента.

Неповторимая атмосфера

Импровизация никогда не звучит дважды, оставляя в сердцах и памяти неповторимый след этого вечера, проведённого в стенах самого атмосферного зала в окружении проекций звёздных пейзажей.

Выступление Solar Sisters

В этот вечер для вас будет играть ханг-оркестр Solar Sisters!