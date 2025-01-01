Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Космические звуки ханга
Билеты от 1300₽
Киноафиша Космические звуки ханга

Космические звуки ханга

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Путешествие в космос звуков с ганг-оркестром Solar Sisters

Приглашаем вас почувствовать себя частью большого космоса, закрыть глаза и отправиться в необычное музыкальное путешествие под звуки ханга!

О хангдраме и его звучании
Хангдрам — самый молодой инструмент в мире с необычным, космическим звучанием. Концерт-медитация, исполняемая в потоке, поднимет из глубоких уголков души яркие, нежные эмоции, подарит вдохновение и умиротворение.

Музыкальная программа
В программе прозвучат композиции на разных хангах в сочетании с этнической перкуссией, флейтой, вокалом и колокольчиками. Каждая композиция будет наполнена смыслом, эмоциями и течением настоящего момента.

Неповторимая атмосфера
Импровизация никогда не звучит дважды, оставляя в сердцах и памяти неповторимый след этого вечера, проведённого в стенах самого атмосферного зала в окружении проекций звёздных пейзажей.

Выступление Solar Sisters
В этот вечер для вас будет играть ханг-оркестр Solar Sisters!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1500 ₽
12 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00 от 1300 ₽

Фотографии

Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга

В ближайшие дни

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября
18+
Поп
Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 19 сентября
19 сентября в 18:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
24 октября в 19:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
27 июля в 19:00 Still Standup Moscow
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше