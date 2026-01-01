Олена Уутай
6+
О концерте

Концерт Олены Уутай в Москве

Приглашаем вас на концерт Олены Уутай в «Атмосфере». «Атмосфера» — это современное многофункциональное event-пространство, расположенное недалеко от Москва-Сити. В этом уникальном месте пройдет концерт всемирно известного этно-музыканта Олены Уутай.

О певице

Олена Уутай — мастер горлового пения, певица и композитор из Якутии. Она является обладателем звания «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» за значительный вклад в развитие национальной культуры. Уутай — полуфиналист телевизионных конкурсов Britain’s Got Talent и Das Supertalent, а также участник множества фестивалей как в России, так и за ее пределами.

За свою карьеру Олена успела стать хедлайнером Фольклориады 2021 года в Уфе и представляла Россию на Фестивале культур стран БРИКС. В 2024 году она была амбассадором Республики Саха на международной выставке-форуме «Россия», а в 2026 году приняла участие в открытии Года единства народов России.

Музыка и традиции

Сейчас Олена Уутай гастролирует по всему миру с музыкально-обрядовыми и хилинг-программами. Она работает в различных жанрах, от аутентичной музыки до электронных экспериментов. Благодаря своим уникальным выступлениям, Олена стала одним из самых популярных этно-музыкантов на известных интернет-площадках.

Согласно поверьям народов Севера, древние вибрации хомуса, который играет Уутай, очищают и наполняют внутренним светом, дарят силу и гармонию. Она также использует в своих выступлениях варганы разных этносов, шаманские бубны и флейты, объединяя эти инструменты в ультрасовременное звучание.

Не упустите возможность прикоснуться к культуре и традициям Якутии через музыку Олены Уутай в Москве!

7 ноября суббота
19:30
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 3500 ₽

