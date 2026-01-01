«Кармина Бурана» в Соборе Святыхх Петра и Павла

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встречаются два выдающихся явления европейской культуры – новаторская музыка немецкого композитора XX века Карла Орфа и загадочная живопись Иеронима Босха, художника XV века. Это событие обещает быть незабываемым благодаря мультимедийной видеоинсталляции «Звучащие полотна».

Музыка и живопись в единстве

Концерт представит «Кармина Бурана» – самое знаменитое произведение Орфа, написанное на стихи средневековых поэтов. Оно затрагивает ключевые моменты человеческой жизни: муки любви, тщетность надежд, радость весны и плотские удовольствия. В то время как картины Босха, полные мистического символизма, исследуют внутреннюю природу человеческой натуры. Эти два искусства создают уникальное единство, где музыка и живопись служат средством для понимания человеческой души.

Исполнители

В концерте примут участие:

Карел ван Хаутен - мультимедийная инсталляция

Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова

Денис Храмов - профессор, дирижёр, художественный руководитель Центрального оркестра Министерства обороны Российской Федерации

Сергей Дурыгин - дирижёр, начальник оркестра, заслуженный артист России

Пожалуйста, обратите внимание

Вход с животными и крупногабаритным багажом, а также на самокатах, велосипедах и других транспортных средствах в зал запрещен. Учтите, что в зимний период температура в зале составляет около 18 градусов. В некоторых секторах обзор может быть частично ограничен из-за колонн, что влияет на стоимость мест.

