Кармина Бурана
Киноафиша Кармина Бурана

Кармина Бурана

Возраст 12+
О концерте

«Кармина Бурана» в Соборе Святыхх Петра и Павла

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встречаются два выдающихся явления европейской культуры – новаторская музыка немецкого композитора XX века Карла Орфа и загадочная живопись Иеронима Босха, художника XV века. Это событие обещает быть незабываемым благодаря мультимедийной видеоинсталляции «Звучащие полотна».

Музыка и живопись в единстве

Концерт представит «Кармина Бурана» – самое знаменитое произведение Орфа, написанное на стихи средневековых поэтов. Оно затрагивает ключевые моменты человеческой жизни: муки любви, тщетность надежд, радость весны и плотские удовольствия. В то время как картины Босха, полные мистического символизма, исследуют внутреннюю природу человеческой натуры. Эти два искусства создают уникальное единство, где музыка и живопись служат средством для понимания человеческой души.

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Карел ван Хаутен - мультимедийная инсталляция
  • Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова
  • Денис Храмов - профессор, дирижёр, художественный руководитель Центрального оркестра Министерства обороны Российской Федерации
  • Сергей Дурыгин - дирижёр, начальник оркестра, заслуженный артист России

Пожалуйста, обратите внимание

Вход с животными и крупногабаритным багажом, а также на самокатах, велосипедах и других транспортных средствах в зал запрещен. Учтите, что в зимний период температура в зале составляет около 18 градусов. В некоторых секторах обзор может быть частично ограничен из-за колонн, что влияет на стоимость мест.

Приходите и откройте для себя магию музыки, пения и живописи, где все элементы соединяются в гармонии!

Декабрь
2 декабря среда
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
