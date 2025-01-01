Ночь страхов и приключений в театре-фестивале «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет захватывающий спектакль «Ох, уж эти страхи», который перенесет зрителей в мир ночных приключений и детских страхов. История начинается одной темной-претемной ночью, когда дети собираются рассказать друг другу страшилки. Однако маленькая Руби не разделяет их веселья: она боится и старается скрыть свои страхи.

Неожиданное превращение ночи

В эту ночь тайные страхи Руби начинают оживать. Фонарик, который дети использовали после отбоя, случайно попадает в руки Воспитательницы, и теперь Руби предстоит вернуть его, преодолевая собственные страхи. Глаза Руби предательски закрываются, и она погружается в волшебный мир ночи.

Встреча с ночными монстрами

Под кроватью прячется что-то странное, а носки исчезли! Руби слышит шуршание деревьев, топот таракашек и цоканье муравьев. С каждым звуком её страхи усиливаются, но вскоре она понимает, что все эти явления – не что иное, как часть сказочного мира.

Сказка о страхе и дружбе

Спектакль показывает, как страхи могут стать друзьями, если на них посмотреть с другой стороны. Руби осознает, что ночь полна волшебства и уютна, если взглянуть на неё без страха.

Приходите на «Ох, уж эти страхи» и погружайтесь в мир волшебства и детских страхов вместе с нами!