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Ох, уж эти страхи
Киноафиша Ох, уж эти страхи

Спектакль Ох, уж эти страхи

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночь страхов и приключений в театре-фестивале «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет захватывающий спектакль «Ох, уж эти страхи», который перенесет зрителей в мир ночных приключений и детских страхов. История начинается одной темной-претемной ночью, когда дети собираются рассказать друг другу страшилки. Однако маленькая Руби не разделяет их веселья: она боится и старается скрыть свои страхи.

Неожиданное превращение ночи

В эту ночь тайные страхи Руби начинают оживать. Фонарик, который дети использовали после отбоя, случайно попадает в руки Воспитательницы, и теперь Руби предстоит вернуть его, преодолевая собственные страхи. Глаза Руби предательски закрываются, и она погружается в волшебный мир ночи.

Встреча с ночными монстрами

Под кроватью прячется что-то странное, а носки исчезли! Руби слышит шуршание деревьев, топот таракашек и цоканье муравьев. С каждым звуком её страхи усиливаются, но вскоре она понимает, что все эти явления – не что иное, как часть сказочного мира.

Сказка о страхе и дружбе

Спектакль показывает, как страхи могут стать друзьями, если на них посмотреть с другой стороны. Руби осознает, что ночь полна волшебства и уютна, если взглянуть на неё без страха.

Приходите на «Ох, уж эти страхи» и погружайтесь в мир волшебства и детских страхов вместе с нами!

Режиссер
Александра Мамкаева
В ролях
Анна Щетинина
Елена Карпова
Олег Коробкин
Роман Дряблов
Арсений Воробьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи Ох, уж эти страхи

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