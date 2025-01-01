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Однорукий из Спокана
Киноафиша Однорукий из Спокана

Спектакль Однорукий из Спокана

Постановка
Театр «Кот» 16+
Режиссер Максим Амоль
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Однорукий из Спокана»: Черная комедия на воронежской сцене

Вас ждет уникальная возможность увидеть спектакль «Однорукий из Спокана» — черную комедию от мастера жанра Мартина Макдонаха. В этом захватывающем представлении переплетаются судьбы маньяка, двух мелких мошенников и чудаковатого портье, оказавшихся в одном номере отеля.

Непредсказуемые повороты сюжета

Что же произойдет, когда эти персонажи столкнутся? Их взаимодействие обещает множество неожиданных поворотов и остроумных диалогов, которые не оставят вас равнодушными. Если вы любите криминальные истории и не боитесь жесткого юмора, этот спектакль станет отличным вариантом для вечернего выхода.

Премьера на воронежской сцене

Стоит отметить, что «Однорукий из Спокана» впервые будет представлен на сцене театра «Кот». Это событие — настоящая находка для местных театралов, ведь спектакли по пьесам Макдонаха всегда привлекают зрителей своим уникальным стилем и черным юмором.

Гарантия хорошего настроения

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданностей. Режиссура и актерская игра создадут атмосферу, в которой вы сможете насладиться искусством театра и зарядиться позитивом.

Не упустите возможность стать частью этого необычного спектакля и получить заряд эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 21 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана

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