Спектакль Тайные виды на гору Фудзи

Три якудзы и Птица Счастья в Никитинском театре

В этом сезоне театральные подмостки порадуют зрителей новинкой — спектаклем «Птица Счастья». Вдохновленный уникальным сочетанием мифов и современности, он расскажет о трех богатырях и одной гейше, которые ищут смысл жизни в мирном сосуществовании с богатством и славой.

Сюжет

Главные герои — три богатыря, известные по списку Forbes, и три якудзы — Федор Семенович, Юрий Соломонович и Ринат Мусаевич. Несмотря на свои миллиарды, они не находят дзена в жизни. На их пути встречается Татьяна, гейша, которая, несмотря на свою красоту и спонсоров, осталась одна. Все они отправляются в берёзовую рощу в поисках счастья и гармонии.

Интересные факты

Спектакль сочетает элементы драмы и комедии, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Режиссёр постановки известен своими инновационными подходами к классическим сюжетам.

Музыкальное сопровождение спектакля создано талантливым композитором, что добавляет дополнительную глубину к истории.

Билеты уже в продаже, но количество мест ограничено. Спешите забронировать свои места и погрузиться в мир театра!