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Тайные виды на гору Фудзи
Киноафиша Тайные виды на гору Фудзи

Спектакль Тайные виды на гору Фудзи

Постановка
Никитинский театр 18+
Режиссер Иван Комаров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Три якудзы и Птица Счастья в Никитинском театре

В этом сезоне театральные подмостки порадуют зрителей новинкой — спектаклем «Птица Счастья». Вдохновленный уникальным сочетанием мифов и современности, он расскажет о трех богатырях и одной гейше, которые ищут смысл жизни в мирном сосуществовании с богатством и славой.

Сюжет

Главные герои — три богатыря, известные по списку Forbes, и три якудзы — Федор Семенович, Юрий Соломонович и Ринат Мусаевич. Несмотря на свои миллиарды, они не находят дзена в жизни. На их пути встречается Татьяна, гейша, которая, несмотря на свою красоту и спонсоров, осталась одна. Все они отправляются в берёзовую рощу в поисках счастья и гармонии.

Интересные факты

  • Спектакль сочетает элементы драмы и комедии, что делает его привлекательным для широкой аудитории.
  • Режиссёр постановки известен своими инновационными подходами к классическим сюжетам.
  • Музыкальное сопровождение спектакля создано талантливым композитором, что добавляет дополнительную глубину к истории.

Билеты уже в продаже, но количество мест ограничено. Спешите забронировать свои места и погрузиться в мир театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
18:00 от 2000 ₽

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