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Бог ездит на велосипеде
Киноафиша Бог ездит на велосипеде

Спектакль Бог ездит на велосипеде

Постановка
Новый театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Философские вопросы мироустройства на сцене Нового воронежского театра 

Когда-нибудь каждый из нас оказывается перед выбором и пытается найти ответы на важные вопросы: Кто я?, Почему я здесь?, Зачем? В новом спектакле «На пороге мира» театр поднимает эти темы, погружая зрителей в мир, где каждый сталкивается с внутренними конфликтами и внешними ожиданиями.

Проблема выбора

Быть собой и услышать свой внутренний голос или стать заложником правил взрослого мира, собственных комплексов и страхов — это дилемма, с которой сталкивается каждый из нас. Спектакль исследует эти вопросы через призму детского восприятия жизни, когда мир кажется огромным и хрупким.

Мир детства

В спектакле оживают образы золотых кроссиков, мармеладных мишек и футболок с яркими надписями. Они становятся символами беззаботности и стремления к свободе. В этот момент особенно важно осознать, что ты не один, и что твой внутренний мир имеет значение.

Философия спектакля

Авторы подчеркивают, что каждый из нас имеет право на свои чувства и переживания. «А твой Бог по-прежнему ездит на велосипеде» — эта метафора напоминает о том, что в мире, полном стресса и давления, важно сохранять связь с детской беззаботностью и искренностью.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о настоящих ценностях и о том, как важно быть верным себе. Спектакль «На пороге мира» — это не просто развлечение, а глубокое эмоциональное переживание, которое останется с вами надолго.

Режиссер
Виктория Шаламова
В ролях
Мария Фролова
Олеся Галицына
Мария Конотоп
Игорь Скрынников
Иван Маркушев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 26 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Бог ездит на велосипеде Бог ездит на велосипеде Бог ездит на велосипеде Бог ездит на велосипеде Бог ездит на велосипеде Бог ездит на велосипеде

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