Спектакль Две души

Две души
12+
О спектакле

Спектакль о поэтессах Серебряного века

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет спектакль, посвященный судьбам двух выдающихся поэтесс Серебряного века — Анне Ахматовой и Марине Цветаевой. Эти талантливые женщины перешагнули своё время и стали настоящими легендами XX века.

Спектакль под названием «Две души» представляет собой рассказ о великолепной судьбе как Ахматовой, так и Цветаевой. Каждая из них невероятно яркая личность, схожая в своём гении, но вместе с тем обладающая уникальной судьбой и поэтическим стилем.

Ведущая спектакля — Ольга Обуховская, которая поможет глубже понять их творчество и исторический контекст. Это выступление будет интересно тем, кто интересуется русской литературой и жизнью этих знаменитых поэтов.

Июнь
13 июня суббота
16:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2000 ₽

