Настасья
Настасья

Спектакль Настасья

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера спектакля по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» в Театре «Суббота»

В Театре «Суббота» состоится долгожданная премьера спектакля в трех частях, основанного на знаменитом романе Ф. М. Достоевского «Идиот». Это уникальная возможность увидеть классическую историю в современном интерпретационном ключе.

О создателях спектакля

Постановка и сценография спектакля выполнены Владиславом Тутаком, известным своим нестандартным подходом к визуальному оформлению. Драматургом проекта выступил Сергей Толстиков, который адаптировал текст Достоевского для сцены. Музыкальное сопровождение обеспечит композитор Дмитрий Мульков, а световое оформление создаст Евгений Гинзбург.

Сюжет и атмосфера

Спектакль предлагает зрителю заглянуть в подсознание Настасьи Филипповны, где разворачивается сложная борьба между внутренними противоречиями героев. Страдания и любовь персонажей делают эту психологическую драму особенно актуальной в наше время. Атмосфера наполнена напряжением, а каждое действие героев пронизано глубокими чувствами.

Для кого этот спектакль

«Идиот» привлечет внимание не только поклонников Достоевского, но и тех, кто ценит глубокие театральные постановки, исследующие сложные психологические темы. Ожидайте погружение в мир эмоций и переживаний, которые не оставят равнодушными!

Январь
Февраль
8 января четверг
18:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2500 ₽
14 февраля суббота
18:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2500 ₽

