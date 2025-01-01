Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О мышах и людях
Киноафиша О мышах и людях

Спектакль О мышах и людях

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«О мышах и людях» — спектакль по роману Джона Стейнбека в Омском драматическом театре

Джордж и Ленни, главные герои пьесы Джона Стейнбека, представляют собой необычную пару. На первый взгляд, их объединяет лишь стремление к лучшей жизни. Они мечтают о собственном уголке на земле, где смогут разводить кроликов и жить в достатке. Эта мечта, хоть и кажется утопической, придаёт им сил и смелости продолжать искать работу и бороться за своё счастье.

Темы спектакля

Режиссёр спектакля поднимает важные вопросы, которые были актуальны во времена Стейнбека и остаются таковыми и сегодня. В центре внимания — выбор и честь, одиночество и мечта, суровость окружающего мира и хрупкость человеческого сердца. Спектакль заставляет задуматься о настоящей дружбе и истинном гуманизме.

Философские размышления

Одним из ключевых вопросов, звучащих в спектакле, является: «Что делает человека человеком?» Герои сталкиваются с трудным выбором — стоит ли мечтать о большем или смириться с обстоятельствами? Эти размышления делают спектакль не только интересным, но и глубоким, вызывая резонирующие отклики у зрителей.

Не упустите возможность

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о дружбе и надежде. Спектакль «О мышах и людях» — это не просто развлечение, но и возможность погрузиться в философские размышления о жизни, о человеке и его мечтах.

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Игорь Костин
Иван Курамов
Виктор Черноскутов
Виталий Семенов
Александр Соловьев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 30 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00 от 250 ₽
Омск, 10 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

Фотографии

О мышах и людях О мышах и людях О мышах и людях

В ближайшие дни

Процесс
18+
Драма
Процесс
13 сентября в 18:30 Пятый театр
от 650 ₽
Колобок
0+
Кукольный Детский
Колобок
24 августа в 11:30 Дендрологический сад им. Гензе
от 700 ₽
Преступление и наказание
16+
Драма
Преступление и наказание
5 октября в 17:00 Омский дом актера
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше