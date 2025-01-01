Беда от нежного сердца. Романсы русских композиторов XIX века на сцене Омского музыкального театра

В репертуар Омского музыкального театра возвращается водевиль — жанр, зародившийся еще в XV веке. Он стал основой для множества «родственников-потомков», от эстрадных представлений до мюзикла. Наполненный юмором и запоминающейся музыкой, водевиль всегда пользовался популярностью в русском театре.

Спектакль «Беда от нежного сердца» в Зеркальном зале театра основан на одноименной пьесе Владимира Соллогуба. Сюжет, хоть и написан давно, по-прежнему актуален. Купец Золотников с многомиллионным состоянием мечтает женить своего единственного сына Александра. Однако у Саши слишком нежное сердце: стоит лишь заглянуть ему в глаза, как он тут же влюбляется. Как быть, когда жениться на трех барышнях нельзя, а выбрать одну невозможно? Молодому человеку предстоит сделать нелегкий выбор.

Музыка и романсы

В драматургическую ткань сюжета органично вплетаются романсы русских композиторов XIX века, таких как А. Даргомыжский, А. Гурилев, П. Булахов, А. Дюбюк и других. Эти произведения дополняют атмосферу спектакля и создают уникальный музыкальный фон.

Режиссерский дебют

Стоит отметить, что данный спектакль — режиссерский дебют ведущего солиста-вокалиста театра Михаила Дергилева. Его видение и подход обещают принести свежую интерпретацию на сцену.

Эмоции и интрига

Зрителей ждут искренние эмоции, захватывающая интрига, забавные персонажи с узнаваемыми характерами, а также россыпь искрометного юмора и великолепная музыка. Прекрасные голоса артистов Омского музыкального театра сделают это событие незабываемым.