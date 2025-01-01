Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро: новое прочтение классического балета

В Омском государственном музыкальном театре вновь заливается свет на легендарный балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Эта новая постановка создаёт современный взгляд на увлекательную историю любви и предательства.

История и традиции

Ранее существовавшая версия балета, представленная в 1989 году, оставила яркий след в сердцах зрителей на протяжении более 20 лет. Новая интерпретация, задумка балетмейстера Н. Калининой и сценографа С. Новикова, продемонстрирует уникальное оформление, сохраняющее традиции «большого стиля» Мариинского театра.

Что увидеть в спектакле

Зрители смогут насладиться выдающимися сценами, включая танец черных лебедей, «танец маленьких лебедей», а также виртуозные фуэте Одиллии и трепетное па-де-де из второго акта. Эти элементы делают спектакль особенно привлекательным для любителей классического балета.

Кому понравится спектакль

Новая версия «Лебединого озера» будет интересна не только поклонникам классического балета, но и всем любителям величия и благородства русского танца.