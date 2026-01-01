Оповещения от Киноафиши
Новый Стендап
Новый Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый стендап в Казани

Приглашаем вас на захватывающее стендап шоу, которое объединяет лучших комиков из Казани и других городов России. Резиденты различных стендап клубов порадуют вас новыми шутками и оригинальным материалом, которого вы еще не слышали.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Билеты на стендап можно приобрести заранее или на месте, если в зале останутся свободные места. Рекомендуем приходить за 30-60 минут до начала шоу, чтобы успеть сделать заказ в баре или на кухне. Все площадки предлагают разнообразное меню, что позволяет вам насладиться угощениями во время представления.

Обратите внимание, что мероприятие предназначено только для зрителей старше 18 лет. На входе могут попросить предъявить оригинал паспорта.

Имейте в виду, что состав и количество комиков могут варьироваться и отличаться от заявленных на афише. Мы гарантируем, что уровень юмора останется неизменно высок!

Не упустите шанс насладиться вечером смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт Новый Стендап

В других городах
Март
11 марта среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 400 ₽
16 марта понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 400 ₽
18 марта среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 400 ₽
23 марта понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 400 ₽
25 марта среда
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 400 ₽
30 марта понедельник
21:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 400 ₽

