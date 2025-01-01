Thomas Mraz отправляется в грандиозный тур по России, приуроченный к десятилетию своего легендарного альбома «May 13». Это событие обещает стать музыкальным праздником для всех поклонников артиста.
На концертах зрителей ждёт полный сет из треков альбома «May 13», включая такие хиты, как «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston» и «Chavron Ocean». Эти композиции давно завоевали сердца слушателей и по праву считаются классикой.
Кроме старых знакомых мелодий, Thomas представит новый материал, который будет выходить в период ожидания тура. Это отличная возможность погрузиться в новые эмоции и послушать песни, которые раньше не исполнялись на живых концертах.
Ожидайте незабываемые музыкальные впечатления от Thomas Mraz и его турне. Концерты обещают стать ярким событием весны 2026 года, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника таланта артиста.