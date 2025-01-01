Большой концертный тур Thomas Mraz: «May 13 Tour — 10 лет»

Thomas Mraz отправляется в грандиозный тур по России, приуроченный к десятилетию своего легендарного альбома «May 13». Это событие обещает стать музыкальным праздником для всех поклонников артиста.

Исполнение хитов и новый материал

На концертах зрителей ждёт полный сет из треков альбома «May 13», включая такие хиты, как «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston» и «Chavron Ocean». Эти композиции давно завоевали сердца слушателей и по праву считаются классикой.

Новые эмоции и свежие прочтения

Кроме старых знакомых мелодий, Thomas представит новый материал, который будет выходить в период ожидания тура. Это отличная возможность погрузиться в новые эмоции и послушать песни, которые раньше не исполнялись на живых концертах.

Не пропустите весной 2026!

Ожидайте незабываемые музыкальные впечатления от Thomas Mraz и его турне. Концерты обещают стать ярким событием весны 2026 года, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника таланта артиста.