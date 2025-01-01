Меню
Thomas Mraz
Киноафиша Thomas Mraz

Thomas Mraz

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концертный тур Thomas Mraz: «May 13 Tour — 10 лет»

Thomas Mraz отправляется в грандиозный тур по России, приуроченный к десятилетию своего легендарного альбома «May 13». Это событие обещает стать музыкальным праздником для всех поклонников артиста.

Исполнение хитов и новый материал

На концертах зрителей ждёт полный сет из треков альбома «May 13», включая такие хиты, как «Rolling Stoner», «Nevskiy Pr.», «Gloucoma», «Houston» и «Chavron Ocean». Эти композиции давно завоевали сердца слушателей и по праву считаются классикой.

Новые эмоции и свежие прочтения

Кроме старых знакомых мелодий, Thomas представит новый материал, который будет выходить в период ожидания тура. Это отличная возможность погрузиться в новые эмоции и послушать песни, которые раньше не исполнялись на живых концертах.

Не пропустите весной 2026!

Ожидайте незабываемые музыкальные впечатления от Thomas Mraz и его турне. Концерты обещают стать ярким событием весны 2026 года, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника таланта артиста.

Купить билет на концерт Thomas Mraz

Апрель
Май
4 апреля суббота
20:00
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
от 1400 ₽
9 апреля четверг
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
11 апреля суббота
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1400 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 1400 ₽
14 апреля вторник
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1400 ₽
16 апреля четверг
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1400 ₽
18 апреля суббота
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1400 ₽
19 апреля воскресенье
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1400 ₽
22 апреля среда
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1400 ₽
25 апреля суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
от 1400 ₽
13 мая среда
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 1400 ₽

