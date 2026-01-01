Осенний тур «Найтивыход»

«Найтивыход» приглашает вас провести осенний вечер на большом сольном концерте в рамках своего тура. Этот вечер – не просто концерт, а встреча с любимым артистом, которую мы все так долго ждали.

На сцене выступит Кирилл, который порадует зрителей как лучшими треками, так и свежими композициями. Готовьтесь к искреннему разговору о музыке, которая проникает в душу и наполняет сердце эмоциями. Каждый трек будет знакомый и родной, создавая уникальную атмосферу единения с публикой.

Не упустите шанс снова окунуться в мир музыки, которая действительно имеет значение. Приходите, чтобы заряжаться энергией и разделить с нами этот удивительный вечер!