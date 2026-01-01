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О концерте

Осенний тур «Найтивыход»

«Найтивыход» приглашает вас провести осенний вечер на большом сольном концерте в рамках своего тура. Этот вечер – не просто концерт, а встреча с любимым артистом, которую мы все так долго ждали.

На сцене выступит Кирилл, который порадует зрителей как лучшими треками, так и свежими композициями. Готовьтесь к искреннему разговору о музыке, которая проникает в душу и наполняет сердце эмоциями. Каждый трек будет знакомый и родной, создавая уникальную атмосферу единения с публикой.

Не упустите шанс снова окунуться в мир музыки, которая действительно имеет значение. Приходите, чтобы заряжаться энергией и разделить с нами этот удивительный вечер!

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В других городах
Сентябрь
Ноябрь
25 сентября пятница
20:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
7 ноября суббота
20:00
Bla Bla Bar Новосибирск, Депутатская, 46, 2 этаж
8 ноября воскресенье
20:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 2123 ₽
20 ноября пятница
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 2123 ₽
21 ноября суббота
20:00
Drink Mall Казань, Николая Ершова, 1а, ГТРК Korston
от 2123 ₽

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23 августа в 15:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
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