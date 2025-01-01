Меню
Свои люди — сочтемся
Киноафиша Свои люди — сочтемся

Спектакль Свои люди — сочтемся

Комедия Островского про финансовые махинации
Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Классическая комедия Островского на сцене РАМТа

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление по пьесе Александра Николаевича Островского «Свои люди - сочтемся». Эта комедия, изначально названная «Банкрот», была переименована по совету цензора и вошла в русскую литературу под известным названием.

Сюжет

В центре сюжета — купец Самсон Силыч Большов, который решает объявить себя банкротом. Его план заключается в том, чтобы переписать своё состояние на «своего человека» — приказчика Лазаря Подхалюзина, и заодно выдать за него свою единственную дочь Липочку. Эта история фиктивного банкротства затягивает всю семью в водоворот обмана и хитростей, где одна афера порождает другую.

Темы и идеи

Режиссер Егор Равинский отмечает: «Для меня это история не столько о человеческой жадности, гордыне и страхе, сколько об отчаянной попытке человека управлять своей жизнью, "схватить этот мир за рога", "ухватить судьбу за хвост".» В этом спектакле добро и зло размываются, и зрители сталкиваются с вопросом о настоящей правде, как когда-то сказал герой одной из повестей Чехова: «Никто не знает настоящей правды».

Интересные факты

Спектакль дает возможность взглянуть на социальные и моральные дилеммы, которые остаются актуальными и в современном обществе. Островский, как знаток человеческой натуры, мастерски показывает, как жадность и страх могут искажать человеческие отношения.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку, полную юмора и глубоких размышлений о жизни и морали!

Режиссер
Егор Равинский
В ролях
Александр Гришин
Александр Гришин
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Рамиля Искандер
Анна Ковалева
Татьяна Матюхова

Расписание

21 ноября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00

