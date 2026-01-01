Спектакль Notre-Dame de Paris. Версия

Спектакль в исполнении солистов оперных театров Москвы

«Notre-Dame de Paris» — это шедевр Риккардо Коччанте и Люка Пламондона, основанный на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Спектакль вошёл в Книгу рекордов Гиннеса по количеству проданных билетов, а знаменитая песня «Belle» была признана лучшей песней XX века во Франции.

История рассказывает о любви и страсти юной цыганки Эсмеральды и её верного друга Квазимодо. Постановка, которую представляет «OperaWave», включает участие солистов оперных театров Москвы.

Музыкальное сопровождение спектакля создает рок-группа «Симфония». Это придаёт дополнительную глубину и эмоциональность исполнению. В сочетании с оперными певцами, звучание произведения становится поистине уникальным.

В программе вас ждут легендарные хиты, связанные единой сюжетной линией. Все тексты переведены на русский язык, а главные герои выглядят в исторических образах.

Продюсером и художественным руководителем проекта выступает Киракас, который также является режиссёром и аранжировщиком.