Спектакль Notre-Dame de Paris. Версия

Notre-Dame de Paris. Версия
Продолжительность 1 час 40 минут с антрактом
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль в исполнении солистов оперных театров Москвы

«Notre-Dame de Paris» — это шедевр Риккардо Коччанте и Люка Пламондона, основанный на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Спектакль вошёл в Книгу рекордов Гиннеса по количеству проданных билетов, а знаменитая песня «Belle» была признана лучшей песней XX века во Франции.

История рассказывает о любви и страсти юной цыганки Эсмеральды и её верного друга Квазимодо. Постановка, которую представляет «OperaWave», включает участие солистов оперных театров Москвы.

Музыкальное сопровождение спектакля создает рок-группа «Симфония». Это придаёт дополнительную глубину и эмоциональность исполнению. В сочетании с оперными певцами, звучание произведения становится поистине уникальным.

В программе вас ждут легендарные хиты, связанные единой сюжетной линией. Все тексты переведены на русский язык, а главные герои выглядят в исторических образах.

Продюсером и художественным руководителем проекта выступает Киракас, который также является режиссёром и аранжировщиком.

24 октября суббота
18:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 600 ₽
16 ноября понедельник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 700 ₽

