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Колобок
Билеты от 800₽
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Постановка
Поколение 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новая жизнь сказки о Колобке

Испекла Бабка Колобок, положила его на окошко остудить, а он взял и укатился… Знаем-знаем, скажете вы, встретил он зайца, волка, медведя… Но наша история начинается иначе!

В спектакле, который вы увидите, Бабка и Дед разбирают старые игрушки своих внучат, создавая на сцене настоящее кукольное представление. Свежеиспеченный Колобок не прочь поиграть, и его приключения обретут новые краски!

Увлекательные превращения

Создатели спектакля вдохнули в знакомую сказку новую жизнь, превратив ее в увлекательную игру. У зайца, медведя, волка и лисы появились двойники — куклы, а костюмы героев напоминают плюшевые игрушки. Это создаст особую атмосферу для маленьких зрителей.

Музыка и веселье

Детей ждут веселые песни, танцы и чудесные превращения. Геннадий Чихачев, режиссер спектакля, отмечает: «В спектаклях для детей всегда должно быть много шуток, озорства и хорошей запоминающейся музыки». Для создания оригинальной музыки в этот раз была приглашена композитор Белла Будницкая, известная по спектаклю «Журавленка».

Главный герой — Колобок

Новая музыкальная сказка представляет собой увлекательную игру с элементами кукольного театра. Главный герой, Колобок, напоминает наших маленьких зрителей: он обаятельный, непоседливый и часто шалит, разбрасывая игрушки и не всегда слушаясь взрослых.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам и вашим детям много радости и положительных эмоций!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Вадим Поповичев
Сергей Каныгин
Григорий Захарьев
Станислав Якубовский
Елена Яздовская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽ 11:00 от 800 ₽
11 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽
8 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽

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