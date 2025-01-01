Спектакль Колобок

Новая жизнь сказки о Колобке

Испекла Бабка Колобок, положила его на окошко остудить, а он взял и укатился… Знаем-знаем, скажете вы, встретил он зайца, волка, медведя… Но наша история начинается иначе!

В спектакле, который вы увидите, Бабка и Дед разбирают старые игрушки своих внучат, создавая на сцене настоящее кукольное представление. Свежеиспеченный Колобок не прочь поиграть, и его приключения обретут новые краски!

Увлекательные превращения

Создатели спектакля вдохнули в знакомую сказку новую жизнь, превратив ее в увлекательную игру. У зайца, медведя, волка и лисы появились двойники — куклы, а костюмы героев напоминают плюшевые игрушки. Это создаст особую атмосферу для маленьких зрителей.

Музыка и веселье

Детей ждут веселые песни, танцы и чудесные превращения. Геннадий Чихачев, режиссер спектакля, отмечает: «В спектаклях для детей всегда должно быть много шуток, озорства и хорошей запоминающейся музыки». Для создания оригинальной музыки в этот раз была приглашена композитор Белла Будницкая, известная по спектаклю «Журавленка».

Главный герой — Колобок

Новая музыкальная сказка представляет собой увлекательную игру с элементами кукольного театра. Главный герой, Колобок, напоминает наших маленьких зрителей: он обаятельный, непоседливый и часто шалит, разбрасывая игрушки и не всегда слушаясь взрослых.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам и вашим детям много радости и положительных эмоций!