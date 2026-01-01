Спектакль Бог всегда путешествует инкогнито

Оповещения от Киноафиши
Бог всегда путешествует инкогнито
Билеты от 600₽
16+
О спектакле

Спектакль по роману Лорана Гунеля

Роман французского писателя Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито» стал основой для увлекательной театральной постановки. Это психологическая история о человеке на грани отчаяния и встрече, которая меняет его жизнь.

В центре сюжета — персонаж, вынужденный столкнуться с серьёзными вопросами о внутренней свободе и ответственности за свои выборы. Спектакль поднимает важные темы: можно ли изменить себя, не потеряв свою сущность? Где проходит грань между развитием и подчинением? И всегда ли помощь приходит в той форме, в какой мы её ожидаем?

«Бог всегда путешествует инкогнито» — это напряжённая, философская и эмоционально насыщенная постановка. Она приглашает зрителя к честному разговору с самим собой, оставляя ощущение внутреннего движения, которое продолжается далеко за пределами театрального зала.

Приходите и откройте для себя этот глубокий и необычный спектакль, который не оставит вас равнодушным.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Андрей Дубоносов
Эдгард Арутюнов
Лилия Журавлева
Диана Бакурова
Сергей Фатьянов

Помощь с билетами
Март
Апрель
14 марта суббота
21:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 1800 ₽
24 марта вторник
19:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 1100 ₽
3 апреля пятница
21:30
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 600 ₽
30 апреля четверг
18:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 600 ₽

