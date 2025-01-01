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Носорог и…
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Спектакль Носорог и…

Постановка
Легенда 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новое абсурдистское представление в театре «Легенда»

Театр «Легенда» представляет уникальную постановку «НОСОРОГ и...», которая сочетает в себе две знаменитые абсурдистские пьесы: «В открытом море» Славомира Мрожека и «Носорог» Эжена Ионеско. Это необычное смешение комедийного и драматического сюжетов создает захватывающую картину сценического действия.

Две увлекательные сюжетные линии

Первая часть спектакля, основанная на пьесе Мрожека, рассказывает о джентльменах, оказавшихся на плоту после кораблекрушения. Как они смогут выжить в условиях острого голода? Вторая часть, адаптированная по пьесе Ионеско, погружает зрителя в мир, где все жители городка превращаются в носорогов. Как сложится судьба влюбленных молодых людей в таком ужасающем превращении?

Сатира и абсурд

Это постановка предлагает зрителям глубокое погружение в мир театра абсурда, наполненный яркими образами и сатирическими нотками. Зрители смогут найти ответы на многие актуальные вопросы через абсурдистскую призму.

Не упустите возможность

«НОСОРОГ и...» в театре «Легенда» — это шанс увидеть уникальное сочетание комедийного и драматического, раскрывающее глубины театра абсурда. Приходите и окунитесь в эту необычную театральную атмосферу!

Режиссер
Андрей Дежонов
В ролях
Виталий Жарков-Галицев
Василий Башмаков
Вадим Бочанов
Виталий Григорьев
Антон Емельянов-Молчанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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