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Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»
Киноафиша Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»

Спектакль Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный и тактильный спектакль для детей до 7-ми лет

Театр для детей «Фонарик» приглашает на увлекательный и интерактивный спектакль для малышей «Наш весёлый огород!». Театр расположен в уникальном культурном пространстве «Дача Шаляпина», в старинном замке с вековой историей. Посетив театр, вы сразу окунётесь в его загадочную атмосферу.

На первом этаже гостей встречает Смотритель замка, который живет здесь с момента постройки и следит за порядком. Он проведёт малышей и их родителей по старинной лестнице в уютный театр. После спектакля юных зрителей ждёт приятный сюрприз — мини-фуршет, который включён в стоимость билета.

Описание спектакля «Наш весёлый огород»

В спектакле малыши вместе с двумя сестричками, Аринкой и Маринкой, отправятся помогать бабушке на огороде. Но огород большой, и без помощи зрителей никак не обойтись! Вместе с артистами малыши будут поливать овощи, играть с Солнышком и даже варить суп из игрушечных овощей.

Все реквизиты спектакля — настоящая находка! Мягкие, безопасные для детей грядки, цветы и овощи, с которыми можно играть и трогать во время спектакля. Спектакль интерактивный: зрители не просто смотрят его, но и становятся активными участниками происходящего, а после можно сфотографироваться с огромными игрушечными овощами и артистами.

Спектакль наполнен музыкой и песнями, которые артисты исполняют вживую. Это создаёт особую атмосферу волшебного сада, где малыши не только играют, но и наслаждаются красивыми мелодиями.

Продолжительность спектакля: 30 минут.
Продолжительность всей программы: 1 час (включая встречу со Смотрителем, спектакль и фуршет).
Количество участников ограничено — не более 20 детей и их родителей.

Программа подходит для малышей от 3 до 7 лет. Не забудьте сменную обувь для себя и детей!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
11:00 от 1100 ₽

Фотографии

Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!» Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!» Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!» Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!» Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!» Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»

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