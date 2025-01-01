Спектакль Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»

Музыкальный и тактильный спектакль для детей до 7-ми лет

Театр для детей «Фонарик» приглашает на увлекательный и интерактивный спектакль для малышей «Наш весёлый огород!». Театр расположен в уникальном культурном пространстве «Дача Шаляпина», в старинном замке с вековой историей. Посетив театр, вы сразу окунётесь в его загадочную атмосферу.

На первом этаже гостей встречает Смотритель замка, который живет здесь с момента постройки и следит за порядком. Он проведёт малышей и их родителей по старинной лестнице в уютный театр. После спектакля юных зрителей ждёт приятный сюрприз — мини-фуршет, который включён в стоимость билета.

Описание спектакля «Наш весёлый огород»

В спектакле малыши вместе с двумя сестричками, Аринкой и Маринкой, отправятся помогать бабушке на огороде. Но огород большой, и без помощи зрителей никак не обойтись! Вместе с артистами малыши будут поливать овощи, играть с Солнышком и даже варить суп из игрушечных овощей.

Все реквизиты спектакля — настоящая находка! Мягкие, безопасные для детей грядки, цветы и овощи, с которыми можно играть и трогать во время спектакля. Спектакль интерактивный: зрители не просто смотрят его, но и становятся активными участниками происходящего, а после можно сфотографироваться с огромными игрушечными овощами и артистами.

Спектакль наполнен музыкой и песнями, которые артисты исполняют вживую. Это создаёт особую атмосферу волшебного сада, где малыши не только играют, но и наслаждаются красивыми мелодиями.

Продолжительность спектакля: 30 минут.

Продолжительность всей программы: 1 час (включая встречу со Смотрителем, спектакль и фуршет).

Количество участников ограничено — не более 20 детей и их родителей.

Программа подходит для малышей от 3 до 7 лет. Не забудьте сменную обувь для себя и детей!